حادثه شیراز حجت را بر همگان تمام کرد/برگشت اعتماد با خدمت رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند با اشاره به اینکه طبق گفته سردار شهید سلیمانی ملت ایران ملت شهادت است، اظهار کرد: انتظاری از مزدوران دشمن جز جنایت و غارت و مظلوم کشی نداریم.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با تأکید بر اینکه در یک جنگ ترکیبی و رسانه‌ای قرار دادیم، بیان کرد: از ابتدای انقلاب از فتنه‌های مختلفی چون جنگ هشت ساله و ترورهای مختلف عبور کردیم.

مختاری با اشاره به اینکه انتقام خون شهدای حرم حضرت احمد بن موسی را خواهیم گرفت، ادامه داد: گلایه ما از عده‌ای جاهل است که فضا را برای ورود داعش و جنایات دشمن فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بعد از پیروزی فرهنگ مردم سالاری دینی و تفکر توحیدی را مطرح کرده است که با فرهنگ استکبار جهانی در تضاد است.

تفکر ناب توحیدی در منطقه غالب شده است

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه امروزه فرهنگ ناب توحیدی و اسلامی بر تفکر مادی غرب در منطقه غالب شده است، افزود: انقلاب اسلامی صحنه‌های مختلف استکبار جهانی را شکست داده است.

مختاری با اشاره به اینکه عهد می‌بندیم که تا ظهور امام زمان (عج) پای نظام اسلامی بایستیم، گفت: امروز جنگ اصلی در واقع جنگ رسانه‌ای است.

وی یادآورشد: واقعیت این است که دشمن با غول رسانه‌ای خود پیوسته دروغ پراکنی و واقعیت‌ها را تحریف می‌کند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اشاره به شرایط ایران در دوران رژیم پهلوی اظهار کرد: در آن دوران فساد سیستماتیک وجود داشت و بسیاری از مردم از حدأقل‌ها محروم بودند.

مختاری گفت: هر چند امروز مشکلات اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد ولی به هیچ وجه شرایط با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی با تأکید بر اینکه با شهدا عهد می‌بندیم که تا ظهور امام (عجز) ادامه دهنده راه آنان باشیم، اظهار کرد: وظیفه اصلی مردم ما در شرایط فعلی اتحاد و انسجام و حفظ استقلال و اسلام است.

مسئولان با خدمت رسانی اعتماد مردم را برگردانند

امام جمعه موقت بیرجند گفت: از طرف دیگر مسئولان باید با جدیت به مردم خدمت کنند تا اعتماد از دست رفته مردم برگردد.

مختاری با اشاره به ضرورت تبیین فرهنگ ناب توحیدی برای نسل جوان و عموم مردم یادآور شد: باید با تبیین درست مسائل دروغ سازی های رسانه‌های دشمن را رسوا کنیم.

وی گفت: امروز حجت بر همگان تمام شده است و از این جهت باید ریشه فتنه را قطع کنیم.