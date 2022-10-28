عظمت ایران برای دشمنان قابل تحمل نیست/ تحقق مطامع دشمن در ناامنی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم اظهار داشت: هر جا فرهنگ بسیجی به میدان آمد، تحول آفرین بود که امروز بیش از هر زمان دیگری به این فرهنگ نیاز داریم و امیدواریم مسئولان به خصوص در آموزش و پرورش به این امر بیشتر توجه کنند.

امام جمعه قم با اشاره به هفته پدافند غیر عامل گفت: قدرت کشور هم در گرو نیروهای مسلح مقتدر و هم در گرو آمادگی عمومی همه جامعه در برابر حوادث است.

امام جمعه قم گفت: همانطور که به اقتدار نظامی باید ارج نهیم باید در آمادگی عمومی و تقویت پدافند غیر عامل نیز تلاش کنیم و تکالیفی که برای دستگاه‌ها در این زمینه تعریف شده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حادثه تلخ شهادت جمعی از زائران حرم شاهچراغ در یک عملیات تروریستی گفت: این حمله تروریستی اقدامی فصاحت بار برای اربابان و تربیت کنندگان این تفکر است.

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: اینکه دشمن جسارت پیدا کرده تا حرمت یکی از حرم های اهل بیت شکسته شود، حادثه کوچکی نیست.

وی ادامه داد: یورش بردن به حرم و زائران در وقت نماز اقدام ناگوار و تلخی بود که درس‌های نیز به همراه داشت.

سختی‌های موجود در کشور را کسی نفی نمی‌کند

خطیب جمعه قم با بیان اینکه سختی‌های موجود در کشور را کسی نفی نمی‌کند افزود: نسل جوان و جامعه بیدار ما نباید فراموش کند که نظام اسلامی ما قله‌های زیادی را فتح کرد و امروز قدرت نظامی ما منطقه‌ای و جهانی است و اثر گذاری ما در حوادث منطقه و مقابله با هجوم داعش از افتخارات ایران اسلامی است.

آیت الله اعرافی گفت: به دنیا نشان دادیم می‌توان در برابر قدرت‌های زورگو ایستاد و این عظمت و شکوه ایران، قابل تحمل برای دشمنان نیست.

ایران بارها به مرز رسیدن به قدرت بزرگ رسید

خطیب جمعه قم بیان داشت: ایران بارها به مرز رسیدن به قدرت بزرگ رسید و دشمنان همان زمان به کشور آسیب زدند و امروز نیز یکی دیگر از آن برهه‌ها است و دشمنان نمی‌توانند عظمت ملت ایران را که در شرایط تحریمی حاصل شده را تحمل کنند.

اعرافی افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی باید بداند که عظمت کشور امروز مورد تهدید قرار گرفته است و جنگ ترکیبی همه جانبه در دستور کار دشمن است.

تاکید بر حفظ وحدت و یکپارچگی

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن برای از بین بردن بدیهی‌ترین افتخارات ملت ایران نفوذ کرده است و در این زمینه تلاش می‌کند که در این بزنگاه که همه دشمنان اسلام و انقلاب جمع شده اند حفظ وحدت و یکپارچگی ارزشمند است.

امام جمعه قم ادامه داد: امروز ملت ایران نمی‌گذارد که کسی به کشور آسیب برساند و دشمنان بدانند در برابر همه دسیسه‌ها و توطئه‌های آنها تلاش برای حل مشکلات و پیشرفت کشور افزوده می‌شود و دشمن نمی‌تواند قدمی به جلو برد.

دشمن امنیت کشور را مورد هدف قرار داد

خطیب جمعه قم عنوان داشت: در این کارزار بزرگ، امنیت کشور مورد هدف قرار گرفته است که اگر پایه‌های این امنیت پایدار شکسته شود به دنبال آن مطامع دشمنان محقق خواهد شد.

آیت الله اعرافی بیان داشت: دشمن امروز به دنبال فعال کردن گسل‌های اجتماعی است و در این زمینه هزینه میلیاردی می‌کند و رسانه‌های خود را به کار گرفته اند و نوچه‌های ناچیز خود همانند منافقین و سلطنت طلبان را به میدان آوردند تا اقتدار ملت ایران را درهم بشکنند.

مدیر حوزه‌های علمیه ابراز داشت: دولت اسلامی گوش شنوا برای شنیدن سخنان فرزندان خود دارد و ملت ایران در برابر دشمنان شانه به شانه خواهند ایستاد و آنان را در این میدان نبرد شکست می‌دهند.

بهانه به دست اختلاف انگیزها نخواهیم داد

وی ادامه داد: بهانه به دست اختلاف انگیزها نخواهیم داد و برای دفاع از کیان ملت و کشور استوار خواهیم بود.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند اقدام قاطع ملت در برابر دسیسه‌ها و برخورد قاطع دستگاه‌های امنیتی در مواجه با توطئه‌های دشمنان ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: باید در برابر حریم شکنان با استواری ایستاد و این پیام ملت است که در برابر تضعیف کننده وحدت ملت ایران باید ایستاد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه سازمان ملل این عملیات تروریستی را محکوم کرد افزود: از این سازمان انتظار می‌رفت که تحریم‌ها و اقدامات تروریستی منافقین و کسانی که حاج قاسم را به شهادت رساندند را محکوم کرد و به این رفتارها نمی‌توان اعتماد کرد.