جمهوری اسلامی پاسخ قاطعی به جنایت تروریستی شاهچراغ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) با اشاره به هفته بسیج دانش آموزی به نقش مهم دانش آموزان در دوران انقلاب و دفاع مقدس اظهار کرد: امام خمینی (ره) نیز درباره جایگاه شهید محمد حسین فهمیده بیاناتی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن از شنیده نام این نوجوان ایرانی هراس دارد، گفت: دشمنان می‌دانند الگوی نوجوانان ایرانی شهید فهمیده است.

امام جمعه رشت در ادامه به شهادت ۳۵ هزار دانش آموز در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: آنها برای دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب در برابر دشمنان ایستادند.

وی با بیان اینکه دشنان به دنبال تغییر باورها فکری و اعتقادی جامعه اسلامی هستند که باید توجه ویژه به این موضوع شود، تصریح کرد: دشمن به دنبال تغییر الگوهای معنوی نسل جوان ایرانی است و قطعاً همراهی مردم و متولیان امر این توطئه دشمن را نیز خنثی می‌کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تأکید بر اینکه دشمن نقش مؤثر نوجوان ایرانی در دوران دفاع مقدس هضم نمی‌کند، اضافه کرد: جانفشانی نوجوانان و جوانان ایرانی در جنگ تحمیلی برای استکبار جهانی قابل هضم نبوده و نیست.

وی اقتدار امروز کشور را مدیون همین جانفشانی ها دانست و با بیان اینکه دستگاه قضا قطعاً برخورد قاطعانه ای با عامل ضربه به این نظام انجام می‌دهد.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه رأفت اسلامی تا زمانی اجرا می‌شود که به حکومت اسلامی خدشه‌ای وارد نشود، ادامه داد: همه دشمنان این ملت و نظام بدانند پاسخ محکوم و قاطعانه به جنایت روز چهارشنبه حرم مطهر شاهچراغ از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه فریب خوردگان داخلی نیز امروز باید مسیر خود را از این جنایتکاران جدا کنند، افزود: جنایت‌های داعش در سوریه و عراق بر کسی پوشیده نیست و امروز ملت مقاومت می‌دانند تنها راه مقابله به این دشمنان ایستادگی است.

آیت الله فلاحتی اغتشاشات و آشوب‌های اخیر را تنها ترقه بازی دانست و اظهار کرد: دوره این ترقه بازی نیز قطعاً با هوشیاری و بصیرت ملت ایران به زودی تمام می‌شود.