به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهوازی با محکومیت حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) گفت: در این جنایت تروریستی جمعی از هم‌وطنانمان از جمله تعدادی از زنان و کودکان بی گناه به شهادت رسیدند.

وی افزود: دشمنان می‌خواهند با اقدامات تروریستی و فتنه انگیزی در کشورمان ایجاد ناامنی کنند تا به اهداف شومشان دست یابند، اما ملت آگاه ایران این توطئه‌ها را به مانند همیشه خنثی می‌کنند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: ما جنایت تروریستی در سومین حرم مطهر اهل بیت (ع) در ایران اسلامی را محکوم می‌کنیم و خواستار برخورد قاطع با عوامل این جنایت و آشوبگران از سوی دستگاه قضائی هستیم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به مسئله حجاب و عفاف بیان کرد: حجاب حق اصلی جامعه ماست و در جامعه‌ای که مسئله عفاف و حجاب کمرنگ شود نتایجی همچون تزلزل خانواده، افزایش طلاق ایجاد می‌شود.