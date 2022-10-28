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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

دستگاه قضایی برخورد قاطعی با عوامل جنایت شاه‌چراغ و آشوبگران کند

دستگاه قضایی برخورد قاطعی با عوامل جنایت شاه‌چراغ و آشوبگران کند

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز گفت: ما جنایت تروریستی را در شاه‌چراغ محکوم می‌کنیم و خواستار برخورد قاطع با عوامل این جنایت و آشوبگران از سوی دستگاه قضائی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهوازی با محکومیت حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) گفت: در این جنایت تروریستی جمعی از هم‌وطنانمان از جمله تعدادی از زنان و کودکان بی گناه به شهادت رسیدند.

وی افزود: دشمنان می‌خواهند با اقدامات تروریستی و فتنه انگیزی در کشورمان ایجاد ناامنی کنند تا به اهداف شومشان دست یابند، اما ملت آگاه ایران این توطئه‌ها را به مانند همیشه خنثی می‌کنند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: ما جنایت تروریستی در سومین حرم مطهر اهل بیت (ع) در ایران اسلامی را محکوم می‌کنیم و خواستار برخورد قاطع با عوامل این جنایت و آشوبگران از سوی دستگاه قضائی هستیم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به مسئله حجاب و عفاف بیان کرد: حجاب حق اصلی جامعه ماست و در جامعه‌ای که مسئله عفاف و حجاب کمرنگ شود نتایجی همچون تزلزل خانواده، افزایش طلاق ایجاد می‌شود.

کد مطلب 5618918

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