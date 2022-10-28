تلاش استکبار توقف روند رو به رشد انقلاب اسلامی در سطح دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان و عوامل اصلی اغتشاشات هستند، برخی از عوامل داخلی خائن نیز با آموزش در خارج از کشور در این حوادث نقش دارند.

وی تصریح کرد: برخی از عوامل در حوادث اخیر از روی ناآگاهی وارد کف خیابان شدند که نیاز است آنها را آگاه کنیم، بعضی از افراد هم غافل هستند.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: برخی از خواص از جامعه فکر می‌کنند این حوادث مربوط به حجاب و نوع پوشش و گرانی است، بحث بالاتر از این حرف‌ها است، دشمن به دنبال تغییر باور، اسلام و دین و براندازی نظام مقدس نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: در شرایط حاضر، وحدت مهمترین راهکار مقابله با هجمه‌های دشمنان است، همه باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و قومی در مقابل دشمنان، وحدت داشته باشیم. وقت آن نیست که توپ را در زمین همدیگر بندازیم.

امام جمعه ایلام افزود: طبق پیش بینی و نوید مقام معظم رهبری، ملت ایران مانند گذشته در حوادث و اغتشاشات موجود، پیروز خواهد شد.

کریمی تبار تصریح کرد: افرادی که تغذیه فکری آنها از دشمنان و رسانه‌ها بیگانه است، بدانند در طول انقلاب اسلامی از این دست حوادث وجود داشته است، و نظام جمهوری اسلامی همیشه بر این مشکلات فائق آمده است.

وی گفت: الان وضعیت کشور قابل مقایسه با گذشته نیست، آنچه که الان اتفاق می‌افتد به خاطر نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران است.



امام جمعه ایلام افزود: آینده آمریکا رو به افول است، این نظام جمهوری اسلامی ایران است که آمریکا را به چالش کشیده و بر همین اساس از راه‌های مختلف به دنبال مقابله با کشور هستند.

وی گفت: آمریکا در حوادث اخیر کشور و حوادثی مانند فتنه ۸۸ نتوانست به اهداف خود یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران برسد، الان اغراق می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده و قدرت براندازی و تهاجم را نداریم.



کریمی تبار تصریح کرد: تنها گزینه‌ای که آمریکا روی آن سرمایه گذاری کرده، متوقف کردن روند روبه رشد انقلاب اسلامی در دنیا و مقابله با سرعت آن است.