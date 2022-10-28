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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

امام جمعه بیله‌سوار:

سکوت در برابر جنایت‌های استکبار شایسته هیچ ملتی نیست

سکوت در برابر جنایت‌های استکبار شایسته هیچ ملتی نیست

بیله‌سوار- امام جمعه شهرستان بیله‌سوار گفت: شایسته است تا همه ملت‌ها در محکومیت حادثه شاهچراغ به پا خیزند چرا که الان زمان خوبی برای سکوت کردن در برابر جنایت‌های استکبار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بیله‌سوار اظهار کرد: هر کس هویت تقواپیشگی داشته باشد هم در این دنیا و هم در سرای آخرت عاقبت بخیر خواهد شد.

وی با تسلیت شهادت عده‌ای از هموطنان در حادثه تروریستی حرم حضرت احمدبن موسی (ع) «شاهچراغ» شیراز، خواستار برخورد جدی و قاطعانه قوه قضائیه و نیروهای مسلح با هرگونه ناامنی‌کنندگان در سطح کشور شد.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار تصریح کرد: کسانی که تا دیروز هشتک دلسوزانه در سوگ مرحومه مهسا امینی منتشر می‌کردند چرا الان روزه سکوت اختیار کرده‌اند و عاملان این حرکت تروریستی را محکوم نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام عزیزی با طرح این سؤال که آیا جان انسانی از انسان دیگر کم ارزش است یا اینکه فوت بعضی انسان‌ها برای مزدوران و استکبار دارای ارزش سیاسی و… است، گفت: این نتیجه به ذهن هر انسان باوجدانی خطور می‌کند که عده‌ای با وسیله قرار دادن مرگ یک انسان سبب ایجاد ناامنی و شهادت عده‌ای از مردم عادی و نیروهای مسلح در این چند هفته اغتشاشات اخیر شدند که قابل گذشت و اغماض نیست.

وی با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری در زمینه حادثه حرم مطهر شاهچراغ افزود: مقام معظم رهبری در این پیام هم اظهار همدردی و تسلیت کرده و هم ارائه طریق کردند که ما مسئولان و کارگزاران نظام مسئولیت سنگینی در قبال این فرمایشات معظم‌له داریم.

حجت‌الاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما باید ید واحد را حفظ کنیم و انصاف نیست فقط از بیکاری حرف زده و از این همه اشتغال و… حرفی نزنیم.

وی اضافه کرد: انصاف نیست از تبعیض حرف بزنیم و از این همه برقراری عدالت چیزی به زبان نیاوریم.

حجت‌الاسلام عزیزی بیان کرد: اگر از گرانی و مشکلات معیشتی می‌گوییم باید از رونق تولید در کشور هم به مردم سخن بگوییم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: الان زمان سکوت اختیار کردن در برابر این همه هجمه سنگین و ناجوانمردانه دشمن نیست بلکه زمان جهاد تبیین از سوی نخبگان، خواص با بصیرت و کارگزاران نظام اسلامی است که اگر این اتفاق الان نیفتد، خسران و پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام عزیزی با اشاره به جزئیات حوادث اخیر تصریح کرد: راز دشمنی دشمن این است که ایران مقتدر با توان دفاعی و… خود، دست اجانب را از خاک جمهوری اسلامی ایران کوتاه کرده و این مهم برای دشمن قابل هضم و پذیرش نیست.

وی گفت: دشمن می‌خواهد ایران ناامن را به جهانیان القا کند چرا که الان دولتمردان آنها به صراحت در رسانه‌های خود اقرار می‌کنند که ما برجام را کنار گذاشته‌ایم و فقط به دنبال اصلاح ساختاری ایران هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار در توصیه‌ای به مسئولان دولتی افزود: مسئولی که هدف اقتصادی و رونق تولیدی نداشته باشد، مسئول نیست؛ مسئولی که قدرت تحلیل نداشته باشد، مسئول نیست؛ بعضی از عملکرد نامناسب مسئولان است که احساسات جوانان را تحریک کرده و موجب خسارات جبران‌ناپذیری به کشور می‌شود که باید این‌گونه مسئولان و کارگزاران نظام کنار گذاشته شوند.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار خاطرنشان کرد: مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حمایت خود از نیروهای مسلح خود، قطعاً از این مشکلات هم به مانند گذشته به سلامت عبور خواهیم کرد.

کد مطلب 5618957

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