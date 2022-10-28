به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بیله‌سوار اظهار کرد: هر کس هویت تقواپیشگی داشته باشد هم در این دنیا و هم در سرای آخرت عاقبت بخیر خواهد شد.

وی با تسلیت شهادت عده‌ای از هموطنان در حادثه تروریستی حرم حضرت احمدبن موسی (ع) «شاهچراغ» شیراز، خواستار برخورد جدی و قاطعانه قوه قضائیه و نیروهای مسلح با هرگونه ناامنی‌کنندگان در سطح کشور شد.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار تصریح کرد: کسانی که تا دیروز هشتک دلسوزانه در سوگ مرحومه مهسا امینی منتشر می‌کردند چرا الان روزه سکوت اختیار کرده‌اند و عاملان این حرکت تروریستی را محکوم نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام عزیزی با طرح این سؤال که آیا جان انسانی از انسان دیگر کم ارزش است یا اینکه فوت بعضی انسان‌ها برای مزدوران و استکبار دارای ارزش سیاسی و… است، گفت: این نتیجه به ذهن هر انسان باوجدانی خطور می‌کند که عده‌ای با وسیله قرار دادن مرگ یک انسان سبب ایجاد ناامنی و شهادت عده‌ای از مردم عادی و نیروهای مسلح در این چند هفته اغتشاشات اخیر شدند که قابل گذشت و اغماض نیست.

وی با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری در زمینه حادثه حرم مطهر شاهچراغ افزود: مقام معظم رهبری در این پیام هم اظهار همدردی و تسلیت کرده و هم ارائه طریق کردند که ما مسئولان و کارگزاران نظام مسئولیت سنگینی در قبال این فرمایشات معظم‌له داریم.

حجت‌الاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما باید ید واحد را حفظ کنیم و انصاف نیست فقط از بیکاری حرف زده و از این همه اشتغال و… حرفی نزنیم.

وی اضافه کرد: انصاف نیست از تبعیض حرف بزنیم و از این همه برقراری عدالت چیزی به زبان نیاوریم.

حجت‌الاسلام عزیزی بیان کرد: اگر از گرانی و مشکلات معیشتی می‌گوییم باید از رونق تولید در کشور هم به مردم سخن بگوییم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: الان زمان سکوت اختیار کردن در برابر این همه هجمه سنگین و ناجوانمردانه دشمن نیست بلکه زمان جهاد تبیین از سوی نخبگان، خواص با بصیرت و کارگزاران نظام اسلامی است که اگر این اتفاق الان نیفتد، خسران و پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام عزیزی با اشاره به جزئیات حوادث اخیر تصریح کرد: راز دشمنی دشمن این است که ایران مقتدر با توان دفاعی و… خود، دست اجانب را از خاک جمهوری اسلامی ایران کوتاه کرده و این مهم برای دشمن قابل هضم و پذیرش نیست.

وی گفت: دشمن می‌خواهد ایران ناامن را به جهانیان القا کند چرا که الان دولتمردان آنها به صراحت در رسانه‌های خود اقرار می‌کنند که ما برجام را کنار گذاشته‌ایم و فقط به دنبال اصلاح ساختاری ایران هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار در توصیه‌ای به مسئولان دولتی افزود: مسئولی که هدف اقتصادی و رونق تولیدی نداشته باشد، مسئول نیست؛ مسئولی که قدرت تحلیل نداشته باشد، مسئول نیست؛ بعضی از عملکرد نامناسب مسئولان است که احساسات جوانان را تحریک کرده و موجب خسارات جبران‌ناپذیری به کشور می‌شود که باید این‌گونه مسئولان و کارگزاران نظام کنار گذاشته شوند.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار خاطرنشان کرد: مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حمایت خود از نیروهای مسلح خود، قطعاً از این مشکلات هم به مانند گذشته به سلامت عبور خواهیم کرد.