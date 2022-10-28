هدف دشمن جنگ ترکیبی و ایجاد نارضایتی، عدم امنیت و نا امیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا این شهر ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ (ع) شیراز و تسلیت به داغ‌دیدگان و خانواده‌های شهدا ضمن بیان اینکه ایجاد جنگ ترکیبی مهمترین هدف دشمن است، ابراز داشت: نارضایتی، عدم امنیت و ناامیدی مهمترین ابزاری که دشمن از آن برای رسیدن به مقاصد پلید خود استفاده می‌کند.

وی ضمن بیان اینکه موفقیت‌های اخیر کشور در زمینه‌های مختلف خاری در چشم دشمنان شده است، افزود: دشمنان هیچ گاه تاب و تحمل دستاوردها و موفقیت جمهوری‌اسلامی را نداشتند از این رو بارها کوشیدند تا به عناوین مختلف کشورمان را مورد تهاجم قرار دهند.

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه دشمن با برنامه‌ریزی خود در ایجاد جنگ ترکیبی علاوه بر اغتشاشات داعش را نیز اضافه کرده و باعث ریختن خون انسان‌های بی گناه شده است، ابراز داشت: این چیزی جز استیصال دشمن را نشان نمی‌دهد که می‌کوشد درخت تنومند و پر استقامت جمهوری‌اسلامی را قطع کند اما در این راه هیچ گاه موفق نخواهد شد.

مطیعی با بیان اینکه یکی از انتظارات این روزهای مردم شناسایی و برخورد با عاملان ترور، سران اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر است، تصریح کرد: در این میان ایجاد نظم بیشتر از سوی نیروی انتظامی دیگر موردی که مردم خواستار هستند و می‌خواهند آرامش و امنیت به شهرهای پر التهاب بازگردد.

وی با بیان اینکه ایران در موارد مختلف علمی، پزشکی، نظامی و غیره جلوتر از بسیاری کشورهای جهان قرار دارد و این برای دشمنان انقلاب قابل تحمل نیست، افزود: از معلمان و دانش آموزان انتظار می‌رود به خوبی در این زمینه مطالعات کافی را داشته و در جهاد تبیین کوشا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، روز دانش‌آموز، قدردانی از نیروهای امنیتی، رزمایش اقتدار ولایت در مرز ارمنستان و خواب آشفته دشمنان برای جمهوری‌اسلامی دیگر مواردی بود که از تریبون این هفته نمازجمعه سمنان مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اقامه نمازجمعه سمنان، نمازگزاران در حمایت از خانواده‌های جان باخته شیراز و محکوم کردن این حادثه از مصلی تا میدان استاندارد را با سر دادن شعار طی کردند و همچنین استاندار، فرمانده نیروی انتظامی سمنان و دیگر مقامات استانی نیز در این مراسم حضور داشتند.