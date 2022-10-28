به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر، اظهار داشت: بر اساس آیات قرآن در جنگ روانی دشمن باید با منافقان و شایعه پراکن ها اتمام حجت و به آنها هشدار داده شود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه اگر هشدار تأثیری نکند باید با شایعه کنندگان برخورد شود، افزود: متأسفانه امروز دشمن از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنگ روانی و جعل خبر و کشته سازی و مردم را به آشوب دعوت می‌کند.

وی بیان کرد: حاکمیت اسلامی اگر دسترسی به شایعه پراکنان ندارد باید در راستای جلوگیری از پخش شایعات، محدودیت‌هایی در اطلاع رسانی و اقدامات آنها ایجاد کند.

حسینی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی، عنوان کرد: نوجوانان ما از این شهید بزرگوار و شهدای دانش آموز درس ایمان، بصیرت، ولایت مداری، شجاعت، ایثارگری، شهادت طلبی و دشمن شناسی بیاموزند.

وی خاطرنشان کرد: امروز تمام سعی و تلاش دشمن در این جنگ رسانه‌ای و نرم بر روی نوجوانان و جوانان ما متمرکز است و سعی می‌کند ذهن نسل جوان ما را نسبت به انقلاب و دستاوردهای آن و ارزش‌های اسلامی تغییر بدهد و دشمنان اسلام را به عنوان دوست جلوه دهد.

خطیب جمعه دیر گفت: معلمان و مربیان و خانواده‌ها از نوجوانان که در معرض هجمه دشمن هستند مواظبت کنند.

وی تاکید کرد: هم نوجوانان و جوانان بیدار باشند و بدانند که دشمنان ما هیچ وقت دلسوز آنها نیستند؛ کسانی که در زمان طاغوت و هشت سال جنگ این همه جنایت کردند و تا امروز اینها هیچ وقت دلسوز ما نیستند و رسانه‌های آنها نیز دلسوز ملت ایران نیستند.

حسینی با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی معلمان نسبت به توطئه‌های دشمن برای دانش آموزان، یادآور شد: همه والدین و آحاد جامعه باید این نسل و جوانانی که آینده ساز کشور هستند مورد تجلیل قرار دهند.

وی ادامه داد: دانش آموزان و نسل جوان در بسیج دانش آموزی عضویت داشته باشند چون معرفت دینی و بصیرت سیاسی آنها تقویت می‌شود و هم فرهنگ و تفکر بسیجی گسترش پیدا می‌کند و از آن طرف متولیان بسیج دانش آموزی هم بیشتر بر روی نوجوانان سرمایه گذاری کنند.

امام جمعه دیر درباره روز پدافند غیرعامل، گفت: امروزه با توجه به جنگ سایبری و روانی دشمن باید در همه این زمینه‌ها از دفاع غیرعامل بهره بگیریم و این طور نباشد که فقط به فکر تأسیسات باشیم، مهمترین جایی که باید در بحث دفاع غیرعامل سرمایه گذاری کنیم ذهن جامعه ما است که مورد هجمه شدید دشمن است.

وی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و محکوم کردن این اقدام، افزود: در چهل و چند روز گذشته عده‌ای به تحریک و سردمداری دشمن به همه مقدسات ما اهانت کردند.

وی با بیان اینکه معترضین حسابشان را از آشوبگران جدا کردند، ابراز کرد: عده‌ای متأسفانه در بعضی از دانشگاه‌های ما و در کف خیابان آشوبگری می‌کنند و برای ارزش‌های ما احترام قائل نیستند و به جان و مال مردم آتش می‌افروزند.

خطیب جمعه دیر با اعلام اینکه امنیت بسترساز همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، بیان کرد: طبیعی است وقتی در کشور ناامنی ایجاد می‌شود و به حافظان امنیت اعم از نیروی انتظامی و سپاه و بسیج و مردم عادی هجمه و اهانت شده و آنها را مظلومانه به شهادت می‌رسانند، زمینه برای حضور تروریست‌های بیگانه فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: اگرچه داعش رسماً مسئولیت جنایت اخیر در حرم مطهر شاهچراغ را برعهده گرفت اما شک نکنید که داعش تربیت شده آمریکا است و ابزار دست آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

حسینی با تاکید بر اینکه دست آمریکا پشت این قضیه است، گفت: هدف آمریکا از این اقدامات ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و تحریک و فعال کردن گسل‌های قومیتی و مذهبی است که با بیداری و هوشیاری شیعه و سنی تاکنون نقشه دشمن نقش بر آب شده است.

وی عنوان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود عاملان اصلی اقدام تروریستی حرم مطهر شاهچراغ هستند.

دشمنان در براندازی این نظام کور خوانده‌اند

امام جمعه دیر تصریح کرد: اگرچه این جنایت واقعاً تلخ و اندوه باری بود ولی امیدواریم باعث هوشیاری و بیداری جامعه ما شود.

حسینی بیان داشت: افرادی که نمی‌دانند و تحت تأثیر توطئه و تبلیغات دشمن هستند باید از برخوردهای دوگانه دشمن به خود آیند و بدانند که دشمنان دلسوز ما نیستند.

وی افزود: کسانی که خود را دلسوز مردم ایران می‌دانند و اشک تمساح می‌ریزند الان جمعی از عزیزان ما به شهادت رسیده‌اند چرا خبری از دلسوزی اینها نیست.

حسینی تاکید کرد: اینها مسئله‌شان چیز دیگری است که خودشان هم اعلام می‌کنند اینها بهانه است اصل نظام نشانه است.

امام جمعه دیر ابراز کرد: بعضی‌ها خائن هستند و آگاهانه عامل دست دشمن شدند و عده‌ای هم جاهل و برخی غافل هستند که باید جاهل‌ها را آگاه و غافل ها را بیدار کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیتی که داریم باید در حفاظت از اماکن دینی و مذهبی بهتر از این عمل کنیم و قوه قضائیه در برخورد با عاملان این جنایت محکم‌تر اقدام کند.

حسینی گفت: فعالان عرصه فکر و تبلیغ بحث جهاد تبیین را جدی بگیرند و مردم در مقابل این توطئه‌ها هوشیار و بیدار و در صحنه باشند؛ آنچه فتنه‌ها را خاموش می‌کند حضور مردم در صحنه است.

وی خاطرنشان کرد: امروز وحدت و اتحاد کلمه و حضور ما در صحنه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب و خنثی می‌کند.

امام جمعه دیر تاکید کرد: این نظام بیدی نیست که از این بادها بلرزد اما عوامل دشمن اذیت می‌کنند و اقتصاد و پیشرفت ما را هدف قرار داده‌اند که از پیشرفت ما جلوگیری می‌کنند.

وی افزود: دشمنان در براندازی این نظام کور خوانده‌اند و به کوری چشم آنها این نظام سربلندتر خواهد شد.

امام جمعه دیر اضافه کرد: در راهپیمایی امروز با مشت‌های گره کرده و قدم‌های استوار هم از مقدسات و نظام و رهبری دفاع و هم از دشمنان اسلام و عاملان این جنایت اعلام انزجار می‌کنیم.