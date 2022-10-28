ملت ایران همواره پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با محکومیت حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ و تسلیت شهادت جمعی اززائران حرم مطهر در حمله تروریستی اظهار داشت: اینگونه تلاش‌های مذبوحانه اولین اقدام دشمنان نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود و ما در سال‌های اخیر شاهد چنین حوادثی در حرم های مطهر مانند حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه و حرم امام راحل و جاهای دیگر بوده‌ایم که این ترورهای کور توسط بدخواهان و دشمنان ملت انجام شده است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه در چند سال اخیر و در رژه مسلح خوزستان یا در حرم امام راحل و مجلس شورای اسلامی دشمنان باعث به خاک و خون کشیده شدن مردم شدند افزود: در اینگونه حوادث دشمن به دنبال آن است تا امنیت کشور ما را که اصلی ترین امر است مورد هجمه قرار دهد.

وی گفت: بعد از اغتشاشات که چهل روز از آغاز آن می‌گذرد و افرادی به عنوان عامل دشمن و غافل یا جاهل و هیجان زده و احساسی در این شرایط سعی در موج سواری دارند و تعدادی نیز دستگیر شدند که ادعا می‌کنند تحت تأثیر فضای مجازی و بوق‌های دشمن قرار گرفتیم و احساسی عمل کردیم.

وی اضافه کرد: همین اغتشاشات اخیر یکی از دلایل و منشأ که باعث فراهم شدن بستر و زمینه‌ای برای ورود فردی مسلح به حرم مطهر می‌شود تا مردم و کودکان وزنان را به خاک و خون بکشد و ناامنی که دشمن به دنبال ایجاد آن است ایجاد شود.

وی ادامه داد: دشمن هر گونه توطئه و دسیسه و ترفندی از جنگ اقتصادی، تحریم، ناتو فرهنگی و انواع و اقسام توطئه‌ها را به کار گرفته تا بتواند ملت را از ولایت و حاکمیت نظام اسلامی جدا کند ولی نتوانست به اهداف خود دست یابد لذا تنها راه را در به رگبار بستن مردم در حرم امن الهی که برای عبادت حضور دارند دیده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: کسانی که امروز دست به اغتشاش و ناامنی می‌زنند بدانند تا امروز دولت و حاکمیت و نظام مقدس اسلامی با رأفت و رحمت با آنها برخورد کرده است.

وی گفت: انتقاد و مطالبه گری حق است و اما اغتشاشگری ممنوع است و اگر دانشجویی بخواهد اعتراض کند حق دارد اما یک دانشجو که باید اسوه و الگو باشد حرف‌هایی که در شأن وی نیست بر زبان جاری می‌کندکه این مطالبه گری نیست.

وی اضافه کرد:: هیچکس منکر وجود مشکلات با توجه به توطئه‌های دشمنان نیست اما این نباید باعث هجمه دشمن به امنیت کشور شود و باید هوشیار باشیم که آب در آسیاب دشمن نریزیم و دشمن همراهی نکنیم.

وی گفت: خانواده‌ها فرزندان خود را بیشتر مواظبت و مراقبت کنند تا در دامن دشمنان و بدخواهان نظام و انقلاب و ملت نیافتند.

وی گفت: مردم از ابتدا با این انقلاب و ولایت پیمان بسته‌اند که در کنار انقلاب و آرمان‌های شهدا و ولایت بمانند و جان خود را تقدیم این راه کنند و این امر را از ابتدای انقلاب تا کنون با تقدیم بیش از ۳۰۰ هزار و در عرصه‌های مختلف اثبات کرده‌اند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: انقلاب با اینگونه ترفندها و توطئه‌های دشمنان از بین رفتنی نیست و نظام اسلامی با استواری و صلابت و با پشتیبانی مردم استوار و با صلابت ایستاده است.

وی گفت: امروز نیز با حضور در راهپیمایی حمله تروریستی به حرم امن را محکوم خواهند کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دستگاه‌های قضائی و امنیتی عاملان و مسببان این حادثه تلخ را به سزای اعمالشان خواهند رساند و مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به همین مناسبت فرمودند که عاملان و آمران این جنایت اندوه بار یقیناً مجازات خواهند شد و همه کسانی که به دنبال ناامنی هستند بدانند به چنگال عدالت خواهند افتاد.

وی با اشاره به رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شعار ایران مقتدر در منطقه ارس گفت: تنش‌های بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان چالش‌هایی را برای منطقه در بر داشته است و ایران سعی دارد با برگزاری این رزمایش نشان دهد که اجازه نخواهد داد مرزهای کشور ناامن شود.

وی گفت: توافقاتی امنیتی که بین باکو و رژیم صهیونیستی برای امنیت مرزهای ما بسیار اهمیت دارد و باید مرزها و تمامیت ارضی و نیروهای مرزبان کشورمان را آماده کنیم که در صورت تحرکات دشمنان آن را در نطفه خفه کنیم.

وی با اشاره به فضاسازی رسانه‌ها در ادعای واهی ارسال موشک و پهپاد های ایرانی به روسیه برای جنگ با اوکراین گفت: این ادعاهای واهی در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی از ابتدای این جنگ تا کنون همواره سیاست اصولی و روشن خود مبتنی بر بی طرفی فعال و مخالفت با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات دو طرف را بدون خشونت اعلام کرده است.

وی گفت: دشمنان به غیر از اتهام زنی علیه ایران اسلامی هیچ مدرک و دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارند و اتحادیه اروپا به دنبال آن است تا باز هم فشار تحریم‌ها را به این بهانه افزایش دهد همانگونه که در اغتشاشات اخیر نیز از این اغتشاشات حمایت کردند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: همه آنهایی که در خط آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند باید بدانند سزای آنها نیز مبارزه با آنها و عدالت خواهد بود.

وی با اشاره به در پیش بودن ۸ آبان شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی گفت: اگر در آن زمان دانش آموزان مدرسه و کلاس درس را تعطیل و نوجوان ۱۳ ساله برای دفاع از کشور، ناموس مملکت نارنجک به خود بست و زیر تانک رفت تا کشور و ناموس مملکت در حفاظت و صیانت قرار گیرد، امروز نیزدانش آموزان به عنوان افسران جنگ نرم در فضای مجازی هستند و باید در این جبهه حضور داشته باشند.

وی گفت: در برهه کنونی دانش آموزان با انقلابی گری، بصیرت و آگاهی خود نقشه‌های دشمنان را باید نقش بر آب کنند.

وی تصریح کرد: امروز دشمن در بین مدارس و دانش آموزان نفوذ کرده است و دانش آموزان شهید که برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند برای دانش آموزان امروز باید اسوه و الگو باشند.

امام جمعه گناوه گفت: آینده انقلاب به دست دانش آموزان امروز است و این دانش آموزان ترسیم کننده آینده انقلاب هستند و باید قدر این دانش آموزان را بدانیم

وی گفت: هفته بسیج دانش آموزان فرصت مغتنمی است تا با این افسران و سربازان نظام ارتباط بیشتری داشته باشیم و بصیرت افزایی کرد تا در مقابل دشمنان استادگی کنند.