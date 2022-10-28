صدای گریه دشمن در سرزمین خودشان بلند خواهد شد/ پاسخ قاطع به آمران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دهدشت، افزود: انتقام حادثه شهدای شیراز گرفته خواهد شد و به زودی صدای ضجه و گریه دشمن را در سرزمین‌های خودشان بلند خواهیم کرد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی در حرم مطهر احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)، اظهار داشت: ناتوانی دشمن در ابعاد مختلف مشخص شد، اما باید ببینیم چرا به اینجا رسیدیم، امروز دشمن تلاش می‌کند کشور را وادار به جنگ ادارکی کند و اولین علت آن این است که دشمن می‌داند در جنگ سخت موجب وحدت داخلی می‌شود، اما جنگ شناختی وحدت شکن است.

وی از یاس، نومیدی و بن‌بست به عنوان ابزارهای جنگ شناختی دشمن نام برد و تصریح کرد: آن‌هایی که دنبال دشمن می‌روند و در زمین دشمن بازی می‌کنند آیا زوزه گرگ‌ها را نمی‌شنوند.

وحدانی فر تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله تقوا در این روزها مقابله، ایستادگی، جهاد تبیین و روشنگری در مقابل خناسان و دشمنان جمهوری اسلامی است.

امام جمعه دهدشت با اشاره به رزمایش «ایران مقتدر در منطقه ارس» توسط نیروی زمینی سپاه، گفت: این رزمایش نقاط قوت برای کشور و نقاط نگران کننده برای دشمن به همراه داشت.

وی ابراز داشت: یکی از نقاط مهم و عطف این رزمایش مرحله عملیاتی پهپادهای جدید بود که رسانه‌های متعدد دشمن این روزها به آن پرداختند که جمهوری اسلامی ایران این فناوری مهم را از کجا به دست آورد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر گفت: اگر رژیم صهیونیستی و نوکران منطقه‌ای آن‌ها فکر می‌کنند کار به جایی می‌رسد که مرز بین‌المللی زمینی بسته خواهد شد، بدانند که جمهوری اسلامی بر سر منافع بین‌المللی خود با کسی تعارف نخواهد کرد.

وحدانی فر خطاب به دشمنان کشور، گفت: اگر غلطی از شما سر زند جمهوری اسلامی شما و آمران شما را دعوت به اصلاح می‌کند و اگر این اتفاق نیفتد پاسخی قاطع و پشیمان کننده به شما خواهد داد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر گفت: جمهوری اسلامی هر جا اراده کند آن را از قبل می‌گوید و ترسی از استکبار ندارد.