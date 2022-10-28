دشمن درصدد تربیت نسل اینستاگرامی است/فضای مجازی معلق بین چند شورا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه های این هفته نمازجمعه ضمن تسلیت و ابراز تاسف نسبت به حادثه تروریستی در حرم حضرت شاه چراغ و محکوم کردن این حادثه دلخراش، اظهار داشت: این حادثه از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از لحاظ بی رحمی و سختی قلب دشمنان نسبت به ملت ما، از لحاظ هدف پلید تفرقه افکنی و نفرت پراکنی میان شیعه و اهل سنت که خوشبختانه هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت این حادثه را محکوم کردند، هم از نظر بی ثبات سازی در داخل برای احساس نا امنی در میان مردم، زیرا غربی ها با همین بی ثبات سازی ها در منطقه تاکنون منافع خود را تامین کردند.

وی بیان کرد: بزرگترین حمایت ها را هم از این گروه های بی ثبات ساز داشتند مثل تکفیری ها و بزرگترین نشانه حمایت غرب از این جریان، به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و اعلام رسمی آن از سوی دولت خبیث آمریکا بود.

مدرسی با اشاره به اینکه این حادثه از لحاظ دوگانگی معیار حقوق بشر هم قابل توجه و بررسی است، افزود: اینها منتظر هستند فردی بمیرد و کشته سازی کنند یا هنوز فردی نمرده است، برای او کشته سازی می کنند اما در جریان تروریستی اخیر که شاهد حوادث فجیعی بودیم، غربی‌ها دم بر نمی آورند و اگر هم دم بر بیاورند بعد از ساعت ها و روزهاست.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت بسیجی دانش آموز، حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش آموزی عنوان کرد: نوجوانی که با قرآن، دعا، نماز و مسجد و مجلس حسینی پرورش پیدا کند، اینگونه شجاع و ایثارگر می شود مثل محمدحسین فهمیده و اما اگر دانش آموز و نوجوانی با لهو و لهب و موسیقی مبتذل و شراب و هیجانات ناشی از شهوات بزرگ شود، همان می شود که دشمن برای او فرش قرمز پهن می کند و او را به عنوان سرباز خودش در اختیار می گیرد.

دشمن می خواهد به جوانان القاء کند که ایران جهنم و خارج از مرزهای ایران بهشت است

مدرسی ادامه داد: دشمن امروز با فضای مجازی می خواهد نسلی اینستاگرامی تربیت کند تا نه استقلال کشور را بشناسد و نه برای اقتصاد کشور ارزش قائل شود، نه رحم و عطوفتی برای همنوعان و هم وطنان خود داشته باشد، نه افتخاری را برای ایران بداند و به تعبیری دشمن می خواهد با نسل اینستاگرامی، جنگ شناختی راه بیندازد، جنگی که نتیجه آن القاء این نکات است که ایران یک جهنم است و خارج از ایران یک بهشت و اسلام جلوی همه لذت ها را گرفته و در همه انتخابات ها تقلب صورت می گیرد و نمادین است و افراد از قبل انتخاب شده اند، در ایران آزادی نیست، صدا و سیما همه چیز را سانسور می کند و صدای حقیقت، صدای آن طرف آبی هاست.

وی عنوان کرد: القاء دشمن برای نسل اینستاگرامی این است که برای پیشرفت و زندگی خوب باید به خارج از کشور برویم زیرا انقلاب اسلامی هیچ دستاورد و پیشرفتی نداشته است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد یادآور شد: دشمن در طول این چهار دهه همه شیوه ها را برای تضعیف نظام اسلامی به کار گرفته و موفق هم نشده و امروز کثیف ترین راه را انتخاب کرده و حتی کثیف تر از سال ۶۰ که فقط با ترورهای کور، سر بریدن پاسداران جوان ما در عروسی کومله و دموکرات صورت می گرفت، امروز این حرکت کثیف بیشتر شده و با فحش های رکیک و بغض های انباشته شده و همچنین از بین بردن جان و اموال و آبروی مردم همراه است.

دستگاه قضایی با قاطعیت و خردمندی با عوامل سلب امنیت برخورد کند

مدرسی بیان کرد: نیروهای حافظ امنیت به تمام معنا در حال تلاش هستند و اینک نوبت دیگر نهادها و دستگاه ها رسیده و دستگاه قضایی باید در اولین فرصت با قاطعیت و خردمندی همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند با عوامل سلب امنیت برخورد قاطع انجام دهد.

وی تاکید کرد: صدا و سیما باید بیشتر روشنگری داشته باشد و فضای سایبری و مجازی باید در مسیر اصلی خود قرار بگیرد.

مدرسی تصریح کرد: در کشور ما چند شورا وجود دارد که متاسفانه فضای مجازی معلق در بین این چند شوراست، شورای عالی فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی که در کنار اینها یک سازمان تعریف شده دیگری به نام سازمان پدافند غیرعامل نیز داریم اما اینها هیچکدام به میدان نیامده اند تا حل مشکل کنند گرچه کمک هایی نسبت به نرم افزارها و پیام رسان های داخلی انجام شده اما امروز فضای مجازی گرفتار تصمیم گیرانی است که ممکن است به خاطر نداشتن قرارگاه با هم در یک مسیر نباشند و لذا نیاز به یک قرارگاه دارند و نیاز به فرماندهی روشن و ثابت در عرصه ساماندهی فضای مجازی است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از ورود جدی رئیس جمهور به بحث کمبود دارو عنوان کرد: در عین حال گله‌مندیم که چرا اینقدر دیر و چرا مسئولان استان ها و همچنین استان یزد مشکلات را دیر به نهاد ریاست جمهوری انتقال می دهند یا اگر انتقال می دهند چرا رئیس جمهور دیر در این زمینه اقدام می کنند زیرا مردم در زمینه دارو مشکلات جدی دارند و باید این مسئله با فوریت رسیدگی شود.