اقدامات تروریستی نشان از ضعف و ناتوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای بیت المقدس شهر اراک گفت: حمله تروریستی دشمنان اسلام و انقلاب به آستان مقدس شاه چراغ و حرم حضرت احمدبن موسی (ع) در شیراز یک بار دیگر خباثت و ذات پلید آن‌ها را برای ملت ایران آشکار کرد.

وی افزود: اقدامات تروریستی در هیچ کجای دنیا از نظر اهمیت نظامی نقطه قوت تلقی نشده و انجام این اقدامات نشان از ضعف و ناتوانی است.

امام جمعه موقت اراک در ادامه گفت: انجام اقدامات تروریستی به خصوص در اماکن مقدس و به خاک و خون کشیدن بی گناه‌ترین افراد جامعه در کشور از سر ناچاری و استیصال دشمنان اسلام و قرآن است.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و مرد و کودک بی گناه و نمازگزاران در مکان مقدس و هنگام استجابت دعا حرکتی است که توسط هیچ فردی انجام نمی‌شود.

وی با یاد آوری برخی معاونت‌ها در انجام این حادثه تروریستی گفت: امکان ندارد فردی بدون پشتیبانی و آموزش اسلحه در دست گرفته و دست به این جنایت زده باشد.

امام جمعه موقت اراک افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب باید مباشران و پشتیبانی کنندگان اصلی این جنایت دستگیر شده و به سزای اعمالشان برسند.

حجت الاسلام عبدالهی گفت: افرادی که با دروغ و کشته سازی قبل از اینکه مسئله روشن شود نظام را متهم کرده و نوجوانان را به خیابان‌ها کشاندن باید به پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: حقوقدانان و کسانی که انتظار می‌رود امروز باید حرف بزنند و مسائل را برای مردم تدوین کنند، باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند و جامعه را از توطئه‌های دشمنان آگاه و هوشیار کنند.