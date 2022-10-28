به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل اظهار کرد: حادثه اسف‌انگیز شیراز را محکوم می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم خود، منتقم آن نمازگزاران و زائران مظلوم و بیگناه باشد و نگذارد خون آنها هدر برود.

وی تصریح کرد: اغتشاش از خارج کشور خیال کرده بودند که در چهلم خانم امینی ایران زیر و رو می‌شود و یک قتل‌عام در کنار آن، بحران و التهاب را تشدید و انسجام ملی را به هم می‌ریزد اما از قضا سکنجبین صفرا فزود.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه ملت بزرگ ما با بصیرت کامل به فراخوان‌ها اعتنا نکرد و با اهل اغتشاش همراه نشد، گفت: من در این زمینه از اهالی استان اردبیل و بلکه از تمام آذری‌های ایران تشکر می‌کنم.

آیت‌الله عاملی افزود: مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته فرمودند اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جا آورده شود، باز هم کم است.

وی حادثه شیراز را سبب بصیرت عظیم در ملت دانست و خاطرنشان کرد: ملت ما به ماهیت طراحان اغتشاش و مرام، مقصد و ماهیت آنها پی برد اندیشه ماکیاولیستی در دشمنان ما غوغا می‌کند از هر راه نامشروعی می‌خواهند به مقصد خود برسند.

آیت‌الله عاملی با بیان اینکه کشتن بیگناهان در نظر جنایتکاران راهی کاملاً مشروع است، اضافه کرد: آنها اعتقاد دارند کشته‌سازی مشروع است، دروغ و افتراء کاملاً مشروع است، یک ماه بود به طور مداوم دعوت به مبارزه مسلحانه می‌کردند و حالا می‌گویند، کار نظام است نظام اسلامی ما بر اساس یک آیه و یک حدیث نبوی به جان انسان نگاه می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: معاندان این کشور در آن طرف آب‌ها در دروغ گفتن هیچ آرزویی را بی‌جواب نگذاشته‌اند، داعش می‌گوید من کشتم اینها به نظام نسبت می‌دهند با این همه دروغ اگر کسی به آنها اعتماد کند قطعاً سر خودش کلاه گذاشته و خود را فریب داده است.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه داعش ساخته و پرداخته آمریکایی‌ها بود، تصریح کرد: داعش طبق نوشته خانم کلینتون ساخته آمریکا برای زمین‌گیر کردن ایران است ترامپ نیز در حمله انتخاباتی خود به این حقیقت تلخ تصریح کرد پس مجرم اصلی صاحبان همان کانال‌هایی است که برای ملت ما اشک تمساح می‌ریزند.

آیت‌الله عاملی با تبیین تفکرات مسموم وهابی گفت: در حادثه شیراز یک چیز بسیار قابل توجه است که چطور می‌شود یک قاتل با علم به اینکه مقتولین هیچ گناهی ندارند، آنها را به رگبار می‌بندد با اینکه می‌داند خداوند فرموده و لا تزر وازره وزر اخری یعنی هر کس باید تاوان گناه خودش را پرداخت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اطلاعیه داعش در این جنایت را نگاه کنید، می‌گوید ما از هر اغتشاشی علیه رافضی‌ها حمایت می‌کنیم یک خصیصه داعش کشتن بیگناهان است و برای آن از آخوندهای وهابی فتوی گرفته‌اند اگر شهدای حرم و سپاه معظم نبود عین این حادثه هر روز و در هر شهری در ایران اتفاق می‌افتاد و شاید الان هر خانواده در ایران مثل عراق داغدار بود، در عراق تمام خانواده‌ها داغدار هستند.

وی خاطرنشان کرد: سپاه معظم ما آن همه شهید داد، داعش را در سوریه زمین‌گیر کرد سردار سلیمانی نگذاشت پای آنها به ایران برسد.

خطیب جمعه اردبیل به تحلیل آسیب‌های تضعیف امنیت پرداخت و اضافه کرد: حادثه شاهچراغ شیراز هشدار بزرگی برای ملت بزرگ ماست این حادثه نشان می‌دهد که اگر اوضاع امنیتی کشور تضعیف شود دشمنان عنود و لدود این ملت از لاک‌های خود بیرون خواهند آمد و حمام خون به راه خواهند انداخت و به دنبال آنها اربابان آنها تمام زیرساخت‌های کشور را با خاک یکسان خواهند کرد.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: من در اینجا به تمام دولت‌هایی که در پشت پرده دستور کشتار بیگناهان را صادر می‌کنند و در غائله اخیر نیز کاملاً به طمع و آرزوهای کودکانه افتاده‌اند یک جمله از یکی از مراکز تحقیقاتی آمریکا را می‌خوانم، یکی از مراکز تحقیقاتی آمریکا می‌نویسد جمهوری اسلامی همه نوع فاجعه‌ای غیر از طاعون را تجربه کرده است جنگ، ایزوله شدن، بی‌ثباتی، حملات تروریستی، انتقال رهبری، خشکسالی، زلزله‌های بزرگ و… اما ایران به خوبی مقاومت و سنگرسازی کرده و امروز بسیار مستحکم است.

وی با اشاره به مانور اخیر در شمال کشور ادامه داد: در زمینه مانور سپاه و ارتش در شمال کشور در مرز آذربایجان چند کلمه لازم است به ملت بزرگ کشور آذربایجان عرض کنم با شروع این مانور سیل‌آسا هجوم به کشور ما در رسانه‌ها و روزنامه‌های آذربایجان شروع شد و هنوز هم ادامه دارد ملت آذربایجان توجه کند این مانور تهدید آذربایجان نیست اظهار قدرت در برابر آذربایجان نیست قصد ورود به خاک آذربایجان نیست مانور، مانور تدافعی است نه تهاجمی همچنان که مانور در سال گذشته در همین منطقه تدافعی بود نه تهاجمی.

آیت‌الله عاملی با بیان اینکه قره‌باغ خط قرمز ما است، اظهار کرد: خط قرمز ما قره‌باغ است و هیچکس مثل من در این تریبون از تمامیت ارضی قره‌باغ و لزوم عودت قره‌باغ به آذربایجان صحبت نکرده است.

خطیب جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: عیب است که ما به یک کشور مسلمان، برادر و همسایه قدرت‌نمایی کنیم، قدرت‌نمایی ما به قدرت‌های پشت پرده است که می‌خواهند اوضاع مرزها را به هم بریزند و برای همیشه برای منطقه گرفتاری درست کنند.

وی گفت: قبلاً بین ایران و آذربایجان توافق احداث جاده از خاک ایران به نخجوان امضا شده و ایران کاملاً از آن حمایت می‌کند پس شما به برکت ایران بهترین و امن‌ترین راه را به نخجوان دارید، ۳۰ سال است که مسیر بیله‌سوار به نخجوان را نیز در اختیار شما قرار داده‌ایم و نگذاشتیم در نخجوان بحرانی درست شود.

آیت‌الله عاملی افزود: می‌گویند ایران به نوعی برادری دینی خود را فراموش کرده اما این طور نیست ما برادر بودیم و هستیم و خواهیم بود و به حسن برادری عمل کردیم، می‌کنیم و خواهیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: می‌گویند ایران جاه‌طلبی ژئوپولیتیکی دارد من به شما اطمینان می‌دهم چنین جاه‌طلبی در ایران وجود ندارد و ایران فقط برای به هم زدن مرزها حساسیت دارد ۲۰ سال پیش ارمنستان مرزهای بین‌المللی را به هم زد در نتیجه ۲۰ سال جنگ در منطقه حاکم شد و چقدر انسان‌های بیگناه در این جنگ خانمانسوز جان خود را از دست دادند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل موفقیت آذربایجان را آرزوی ایران دانست و اضافه کرد: می‌گویند ایران همیشه به موفقیت‌های آذربایجان غبطه می‌خورد و آذربایجان قوی را تهدید خود می‌داند ما با صراحت و از عمق جان اعلام می‌کنیم موفقیت‌های آذربایجان موفقیت ما است و آذربایجان قوی آرزوی ما است پیشرفت شما پیشرفته جهان اسلام است چرا باید از آن ناراحت باشیم ما موفقیت، قدرت، قوت و عزت آذربایجان را هیچ وقت تهدیدی علیه ایران نمی‌دانیم مگر ممکن است برادری عزت برادرش را برای خودش تهدید بداند و آخرین توصیه من این است که بزرگان ۲ کشور با گفت‌و گو و مذاکره ذهنیت همدیگر را حل کنند و میدان را به تندروهایی که خیرخواه تقویت روابط ۲ کشور نیستند، ندهند.