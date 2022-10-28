دشمن از هیجانات جوانان و نوجوانان سوءاستفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقر فرزانه ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، به حادثه تروریستی اخیر در حرم شاهچراغ در شیراز، ضمن محکوم کردن این اقدام گروه داعش و به شهادت رسیدن جمعی از مردم کشورمان، اظهار کرد: در برابر کسی که با سلاح به افراد بی‌گناه حمله می‌کند تنها می‌توان با زبان زور مقابله کرد.

وی با اشاره به قدرت روزافزون نظام مقدس اسلامی، ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت بدون ابزار و تجهیزات مورد نیاز بتوان از استقلال و آزادی برخوردار بود؛ وجود قدرت و توان لازم سبب امن ماندن کشور و ناتوانی دشمن برای حمله نظامی است.

امام جمعه موقت مشهد مقدس با تأکید بر نقش مؤثر و بازدارنده ایران و موازنه قدرت در منطقه، اضافه کرد: ایران به‌عنوان یک کشور مهم و با ثبات در منطقه، نقشه دشمنان را با شکست مواجه کرد و به همین دلیل است که آنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به مردم و کشور استفاده می‌کنند.

وی، ۸۰ درصد معترضان را نوجوانان و جوانان دانست و خاطرنشان کرد: دشمن با برنامه‌ریزی‌های خود به دنبال سوءاستفاده از احساسات و هیجانات نسل جوان بودند و با تحریک هیجانات آنان در اغتشاشات اخیر، سوار بر موج شده و برنامه خود را پیش می‌برد.

فرزانه، «حسین فهمیده» را الگویی برای جوانان کشور و منطقه توصیف کرد و گفت: جوانان لبنان با الگوگیری از شهید فهمیده و با عملیات شهادت طلبانه، بیش از ۴۰۰ صهیونیست را از بین بردند و همین اقدام به شکست اسرائیل و فرار آنان از لبنان منتهی شد.

وی بر لزوم توجه آموزش و پرورش به نوجوانان و زمینه روشن شدن ذهن آنان نسبت به وقایع جامعه تأکید کرد و افزود: دشمنان بازهم اشتباه کردند و همه خواهند دید که ملت ایران با یک حرکت مؤمنانه، بار دیگر توطئه‌های خبیثانه آنان را از بین خواهند برد.