اتحاد در شهرستان عسلویه روز به روز در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نمازجمعه عسلویه پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: وحدت بسیار خوبی در شهرستان داریم و به احدی اجازه نمی‌دهیم صفوف متحد ما را بشکند.

وی با اشاره به اینکه اتحاد شیعه و سنی در این شهرستان تقویت می‌شود اضافه کرد: دشمن ما اهدافی دارد؛ یکی از اهداف دشمن ایجاد انشقاق و تفرقه و اختلاف افکنی است و باید مراقب باشیم.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: هدف دیگر دشمن این است که قطار پیشرفت کشور را متوقف کند. می‌بینند این کشور دارد پیشرفت می‌کند و تحریم را شکست داده است دارند. دولت شبانه روز کار می‌کند و می‌خواهند ما را مشغول کنند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور خستگی ناپذیر دارد شبانه روز کار می‌کند و می‌دانند دولت در این چهار سال قدم‌های خوبی بر خواهد داشت و می‌خواهند مانع شوند جلوی پیشرفت کشور را بگیرند.

هاشمی‌نژاد تصریح کرد: هر کس دنبال تفرقه باشد در زمین دشمن بازی می‌کند. حواسمان باشد به شایعات توجه نکنیم.

وی بیان کرد: می‌خواهند ما را ناامید کنند ولی به شایعات توجه نکنید؛ دنبال کشته سازی هستند، مگر کسی در کشور نمی میرد، هر جا هرکس فوت شد می‌گویند در اغتشاشات او را کشته اند.

امام جمعه عسلویه از تلاش قوای سه گانه و نیروهای نظامی انتظامی اطلاعاتی و امنیتی قدردانی کرد و افزود: همه دارند زحمت می‌کشند و پشت به پشت هم و در کنار هم هستند.

وی با تقدیر از دستگاه قضا افزود: از ریاست دستگاه قضا می‌خواهم با آشوب گران خائنین و عوامل به شدت برخورد کنند. رحمت اسلامی در حق اینها روا ندارند و باید قاطعانه و سریع‌تر برخورد کنند و برخورد قانونی عقلانی و منطقی کنند.

هاشمی‌نژاد اظهار داشت: انتظار می‌رود با دست‌های پشت پرده برخورد کنند. بانیان این وضعیت را ریشه کن کنند.

وی گفت: دستگاه‌های امنیتی هوشیارتر باشند و بیشتر دقت کنند. حادثه یک بار اتفاق می‌افتد و باید محکم برخورد کنید. آزادشان نکنید، زن و بچه مردم امنیت و آسایش ندارد. خانم چادری در خیابان امنیت ندارد. جلوی اینها بگیرید قاطعانه برخورد کنید.