به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با محکومیت حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ (ع) و شهادت تعدادی از هم وطنان و زائران بیانیه‌ای صادر کرد

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

آل عمران -۱۶۹

حادثه تأسف‌بار و غم‌انگیز حمله تروریستی به حرم احمد بن موسی علیه‌السلام بار دیگر عمق دشمنی جریان تکفیر و کوردلان علیه مقدسات اسلامی را نشان داد، بار دیگر توحش تکفیر فاجعه آفرید، سالهاست که شجره ملعونه تکفیر به دست مستکبرین جهانی از جهالت جاهلان سر برآورده و هر از چند گاهی بر تن مسلمانان زخم می‌زند.

هنوز تاریخ جنایات وهابیون تکفیری در نجف و کربلا و کشتن هزاران زائر بی‌گناه در کنار بارگاه سیدالشهدا علیه‌السلام در روز عید غدیر سال ۱۳۱۶ هجری قمری را از یاد نبرده است.

هنوز خاک خان طومان و موصل از خون مدافعان حرم سرخ است و هنوز صدای ضجه و ناله‌ی زن و مرد و کودک سوری در گوش ویرانه‌های خسته باقی است که دوباره دست نحس تکفیر، داغی تازه به قلب داغدار زمین گذاشت و این بار قسمت سنگ‌فرش‌های مضجع مقدس احمد بن موسی علیه‌السلام بود که با صورتی سرخ از خون زائرین بیگناه ضجه بزند که (بأی ذنب قتلت) … و نهیبی بر ما که به یاد بیاوریم که چه سرورانی بر دار رفتند و چه سردارانی بی‌سر شدند تا این حرم ایمن بماند و باز تلنگری باشد بر اینکه امنیت گوهری است بی‌بدیل و بی‌جهت نیست که در این فتنه اخیر دشمن دست روی تخریب مدافعان امنیت این مرز و بوم گذاشته است.

این جنایت مذبوحانه و شقاوت آمیز در حرم مطهر شاهچراغ و شهادت تعدادی از زائران و هموطنان عزیزمان که دل ملت بزرگ ایران و هر انسان آزاده را به درد آورد، بیش از گذشته استیصال دشمنان را در برابر این انقلاب و ملت مقاوم و رشید ایران اسلامی فریاد میزند.

گرچه دشمنان با ایجاد اغتشاش و بلوا، زمینه این گونه حوادث را فراهم کرده‌اند اما دشمنان بدانند نظام اسلامی با همراهی مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد و پشت سر خواهد گذاشت و مسیر ترقی و پیشرفت ملت و دولت با این قبیل اقدامات مذبوحانه متوقف نخواهد شد.

سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان ضمن محکوم کردن این جنایت تروریستی وهابی و هتک حرمت حرم شریف حضرت شاهچراغ و ابراز همدردی با بازماندگان و خانواده‌های شهدای این حادثه دردناک، از ملت آگاه و ولایت مدار ایران دعوت کرده است با بصیرت انقلابی فتنه‌ها را دریافته و با وحدت کلمه و حفظ انسجام ملی و حمایت از مدافعین امنیت این خاک، مانند گذشته چشم طمع کوردلان را کور کنند.

در بخش پایانی بیانیه سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان خطاب به دستگاه‌های قضائی، امنیتی و نیز مسئولین رسیدگی به پرونده‌ی این گونه حوادث آمده است، رساندن به سزای جنایت عامل یا عاملان این حادثه فقط بخشی از تسلی خاطر مردم شریف ایران و بازماندگان این شهدا ست که باید دستگاه‌های مربوطه به سرعت به آن رسیدگی کنند.

دشمنان بدانند که برای این جنایت بی رحمانه بهای سنگینی خواهند پرداخت و سربازان گمنام این ملت پاسخ قاطع و کوبنده‌ای در زمان مناسب به آنها خواهند.