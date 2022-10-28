به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و ولایتمدار گناوه، همزمان با سراسر کشور با حضور در راهپیمایی اقدامات جایت کاران داعشی در حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) و شهادت تعدادی از هموطنان زائر این حرم مطهر را محکوم کردند.

نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه با مشت‌های گره کرده و با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق فتنه گر، چادر حجاب برتر، خشنودی پیامبر، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ منافق، ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده‌ایم.، نسل علی اکبریم، فداییان رهبریم، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، انزجار و تنفر خود را از اقدامات تروریستی اعلام و خواستار برخورد قاطع با عوامل و آمران این جنایات هولناک شدند.

این راهپیمایی از مسجد جامع شهر گناوه آغاز شد و راهپیمایان با پیمودن مسیر میدان امام (ره) با شعارهای کوبنده نفرت و انزجار خود را از توطئه‌های دشمنان اعلام و بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب و ولایت تجدید میثاق کردند.