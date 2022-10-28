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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۳۳

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

امنیت امروز کشور ایران مرهون خون‌های بر زمین ریخته شهدا است

امنیت امروز کشور ایران مرهون خون‌های بر زمین ریخته شهدا است

همدان- فرمانده سپاه ناحیه همدان در پیامی اعلام کرد: امنیت امروز کشور عزیزمان ایران مرهون خون‌های بر زمین ریخته هزاران شهید گلگون کفن از ابتدای انقلاب تابه حال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه همدان در پی شهادت سروان پاسدار علی نظری در پیام تسلیت چنین گفت:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (سوره آل عمران- آیه ۱۶۹)

امنیت امروز کشور عزیزمان ایران مرهون خون‌های بر زمین ریخته هزاران شهید گلگون کفن از ابتدای انقلاب تابه حال است.

شهادت مظلومانه یکی از هم رزمان ما در راه حفظ امنیت و آرامش ملت ایران، گواه بر حقانیت جبهه انقلاب است. بی شک دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از پیشرفت‌های چشمگیر ایران به ستوه آمده و همچون گذشته از «ایران قوی» می‌ترسند.

مزدوران داخلی و خارجی بدانند شهادت فرزندان برومند ایران اسلامی نه تنها ما را سست نخواهد کرد بلکه در راه رسیدن به اهداف عالی انقلاب استوار و ثابت قدم می‌دارد.

سپاه ناحیه همدان ضمن تبریک و تسلیت شهادت سروان پاسدار علی نظری محضر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی و ملت شهید پرور ایران، اعلام می‌دارد تا آخرین قطره خون راه این شهید بزرگوار و دیگر شهدا را ادامه خواهد داد و در راه حفظ امنیت این مرز و بوم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

والسلام علی عبادالله الصالحین

کد مطلب 5619080

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