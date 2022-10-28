تسلیت فرمانده سپاه قدس گیلان در پی حادثه تروریستی شاهچراغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان در پی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ و شهادت چند تن از هموطنان پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن پیام آمده است:

جریان جهل و تکفیر با حمایت و راهبری استکبار جهانی بار دیگر جنایت تازه‌ای رقم زد، و جمعی از مؤمنان نمازگزار را به خاک و خون کشید.

دشمنان ما می‌دانند مردمی که مرام امام حسین (ع) را اختیار کردند و سر تسلیم در برابر ظالمان فرود نیاورده و از کشته شدن باکی ندارند چرا که شهادت بالاترین درجه زندگانی دنیا و آخرت آنان است.

نباید فراموش کرد این جنایت تروریستی بر موج اغتشاشات سوار بود و نشان داد طیف وسیع دشمن از معاندین داخل و خارج تا آمریکا و انگلیس و داعش همه و همه تمام توان خویش را برای از بین بردن ایران، نظام و انقلاب اسلامی به کار گرفته‌اند.

لذا این مزدوران بی وطن باید خشم رزمندگان اسلام را دریابند و ضرب و شصت آنان را دریافت کنند که انشاالله خشم پروردگار توسط سربازان امام زمان (عج) بر سرشان فرود خواهد آمد.

این عمل جنایتکارانه دست آمریکا و نوکر سرسپرده اش آل سعود خائن را بیش از پیش بر ملأ ساخت و بغض و کینه آنان در شکست‌هایشان را در منطقه آشکار کرد.

اینجانب مراتب تسلیت خود را به مقام معظم رهبری مدظله العالی، علما، و خانواده‌های داغدار و صبور این عزیزان و مردم شریف استان فارس اعلام می‌دارم.

خداوند روح شهدای عزیزمان را در شهر شیراز قرین سعادت اخروی گرداند و به مجروحان و مصدومان شفای عاجل عنایت کند.