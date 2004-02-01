فردا در تاريخ

عيد قربان :



عيد قربان يكى ازبزرگترين اعياد اسلامى است . حجاج در اين روز پس از اتمام اعمال خود به پيروي از سنت حسنه ابراهيمي ، حيواني را ذبح مى‏كنند و پس از قربانى آنچه بر آنان در حال احرام حرام شده‏ بود، حلال مى‏گردد، لذا اين روز را عيد تلقى مى‏كنند . همچنين در روايت‏هاى مكررى نقل شده كه در روز عيد اضحى، قربانى كنيد تا گرسنگان وبيچارگان اطعام گردند . در اين روز خداوند باري تعالي به منظور امتحان حضرت ابراهيم خليل ، به آن حضرت وحي مي كند كه پسرت اسماعيل را قرباني كن . در اين ميان پس از چندي كلنجار رفتن ابراهيم با خود و گفتاري چند با اسماعيل ، اسماعيل و ابراهيم هر دو بر حكم الهي گردن مي نهند و عاشقانه پذيراي آن مي شوند اما به هنگام انجام قرباني اسماعيل خداوند كه او را سربلند در امتحان مي يابد ، قوچي را براي انجام ذبح به نزد ابراهيم ع مي فرستد . اين ايثار و عشق پيامبر به انجام فرمان الهي ، فريضه اي براي حجاج مي گردد تا در اين روز قرباني كنند و از اين طريق ايتام و فقرا را اطام نمايند . دراين روز همچنين مستحب است كه نماز عيد قربان اقامه گردد . مستفاداز رساله عمليه امام خمينى ره ، نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت‏خوانده شود، و در زمان غيبت كه امام عليه السلام غايب است مستحب مى‏باشد.لذا احتياط واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند، ولى به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولى فقيه يا ماذ ون از طرف او اقامه جماعت نمايد،اشكال ندارد.وقت نماز عيد قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر و مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند . نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بايد پنج تكبير بگويد، و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تكبير بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد، و در ركعت دوم، چهار مرتبه تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. در قنوت نماز عيد قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است ولى بهتر است‏اين دعا را به قصد اميد ثواب بخوانند: " اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذ خرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تد خلنى فى كل خير اد خلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون".

پيروزي انقلاب نزديك است :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش امام خميني در مدرسه علوي تهران ودر جمع كاركنان و نويسندگان روز نامه اطلاعات به تبيين وظيفه خطير مطبوعات و اهل قلم پرداختند . ايشان تصريح كردند : اهل قلم وظيفه خطيري دارند و بايد هوشيار و مراقب باشند چرا كه يك كلمه به صورت مكتوب گاه مي تواند زيانبخش باشد . ايشان همچنين در جمع روحانيان به بيان فعاليت هاي زور مداران در دشمني با اسلام و لزوم ائتلاف علما با ساير اقشار پرداختند . امام راحل همچنين در ميان كميته برگزاري استقبال نيرنگ عوامل آمريكا در پوشش مليت را مورد بررسي قرار دادند . آن حضرت همچنين تصريح كردند : رمز پيروزي شما ، وحدت كلمه است . در اين روز همچنين شهر دار تهران استعفاي خود را به امام خميني تسليم كرد . 22 نماينده مجلس شوراي ملي هم استعفا دادند . در همين روز شاپور بختيار ضمن مصاحبه اي با فرستاده ويژه راديو ملي فرانسه گفت : موجوديت و وحدت كشور بر همه مسايل ديگر از جمله حضرت آيت الله خميني ، شاه و قانون اساسي مقدم است . نخست وزيرغير قانوني ايران در باره مناسبات آينده اش با آيت الله خميني تاكيد كرد كه قدمي در راه نزديك شدن به رهبر شعيان برداشته است . در اين روز ياسر عرفات طي پيامي كه براي امام ارسال داشت گفت : نتايج پيروزي ملت ايران در مرزهاي آن كشور متوقف نخواهد شد . اما انور سادات با اشاره به اينكه او هيچ آيت اللهي را در مصر نخواهد داشت ، واكنش خشمگينانه خود را نسبت به وقوع انقلاب در ايران ابراز داشت . همچنين قذافي رهبر ليبي در گفتگويي با تلويزيون فرانسه گفت : تا كنون از رهبران انقلابي ايران در خواست كمكي از او نشده است اما به مجرد رسيدن چنين در خواستي بدون اندكي در نگ هرچه را كه در قوه دارد كمك خواهد كرد .



تولد استاد مرتضي مطهري :



استاد شهيد مرتضي مطهري در چنين روزي در سال 1298 هجري شمسي ديده به جهان گشود . مرتضي پس از كسب معارف نخستين در مدرسه فيضيه قم به فراگيري علوم مختلفه اسلامي نزد استادان بزرگي چون حضرات آيات صدوقي، مرعشي نجفي

سيد صدر الدين صدر، سيد محمد رضا گلپايگاني، سيد احمد خوانساري، سيد محمد تقي خوانساري، سيد محمد حجت، سيد محمد محقق يزدي ـ معروف به داماد ـ انگجي و ميرزا مهدي آشتياني پرداخت . همچنين استاد ايشان در علوم فلسفي و عقلي امام خميني ره و استاد علامه سيد محمد حسين طباطبايي بود . استاد مطهري پس از آن به تدريس علوم و معارف اسلامي در حوزه ها و مدارس علمي پرداخت . وي در سال 1331 ه ش با دختر آية الله روحاني (ره) ازدواج كرد وپس از آن راهي تهران شد . ايشان در تهران در مدرسه مروي به بحث هاي مختلف علمي مي پرداخت و در اين مسير از هيچ كوششي فروگذار نكرد . آن عالم رباني دو سال بعد تدريس در دانشگاه تهران دانشكدة معقول و منقول را آغاز كرد و در دوره‎هاي ليسانس ، فوق ليسانس دكترا به تدريس فلسفه مي پرداخت . ايشان در اين مسير و در طريق نشر معارف بلند اسلامي شيوه اي جوان پسند و همراه با استدلال را برگزيد و اصل را بر طرح شبهات عقلي و پاسخ گويي بر آنها نهاد . با گسترش انديشه ماركسيسم در ميان جوانان ايراني و به ويژه دانشگاهها، استاد مطهري نيز در اين مسير به بررسي مفاهيمي چون علل گرايش به مادّيگري ، فلسفة تاريخ ، مقدمه‎اي بر جهان بيني اسلامي و ماترياليسم در ايران پرداخت وسعي كرد با استدلال بين در مقابل شكاكين بايستد . ايشان در همين دوره به نگارش يك دوره كتب علوم اسلامي در زمينه هاي مختلف مشغول شدند كه در نوع خود يك دايره المعارف اسلامي است . مقدمه‎اي بر جهان بيني اسلامي، آشنايي با قرآن، اسلام و مقتضيات زمان، انسان كامل، پيرامون انقلاب اسلامي، پيرامون جمهوري اسلامي، تعليم و تربيت در اسلام، توحيد، نبوت، معاد، حماسة حسيني، خدمات متقابل اسلام و ايران، عدل الهي، داستان راستان، سيري در نهج البلاغه، سيري در سيرة نبوي، سيري در سيرة ائمة اطهار ـ عليهم السلام ـ، شرح مبسوط منظومه، علل گرايش به مادّيگري، فطرت، فلسفة اخلاق، فلسفه تاريخ، گفتارهاي معنوي، مسأله حجاب، نظام حقوق زن در اسلام و قيام و انقلاب مهدي (عج) ، شرح منظومه (به زبان عربي به قلم حجة الاسلام شيخ محمد تقي شريعتمداري)، آشنايي با قرآن (جلدهاي 5 تا 15)، فلسفة تاريخ (جلدهاي 2 تا 4)، مسألة بردگي در اسلام، پانزده گفتار، توكل و رضا، انسان شناسي، حاشيه بر تفسير الميزان و...از جمله اين آثار است . ايشان همچنين به دليل سخنراني هايي كه عليه رژيم پهلوي بيان مي كردند بارها مورد اذيت و آزار عمال اين رژيم قرار گرفتند كه از آن ميان مي توان به زندان و حبس ايشان اشاره كرد . كوردلان منافق اما پس از انقلاب اسلامي حضور مشعشع آن عالم فرزانه را برنتافتند و در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت 1358، ساعت بيست و دو و بيست دقيقه، استاد مطهري به وسيلة جواني فريب خورده از اعضاي گروهك سياسي و منافق «فرقان» به شهادت رسيد .



در گذشت آيت الله حاج شيخ محمد روحاني كرماني :

درچنين روزي در سال1371هجري شمسي ، آيت الله حاج شيخ محمد روحاني كرماني دار فاني را وداع گفت . وي سالها به تدريس علوم ديني در حوزه هاي علميه قم و كرمان مشغول بود .



در گذشت آيت الله قاضي :

درچنين روزي در سال1364هجري شمسي ، آيت الله سيد مجد الدين قاضي امام جمعه دزفول ديده از جهان فروبست . ايشان در مسير مبارزه با رژيم پهلوي در شهر دزفول تلاش هاي وافري كرد .



تولد بزرگ علوي :

بزرگ علوي در چنين روزي در سال 1282 ه ش (1904 ميلادي) به دنيا آمد . بزرگ علوي پس از كسب تحصيلات اوليه براي ادامه تحصيل به آلمان رفت . وي پس از بازگشت به وطن به انديشه هاي ماركس تمايل پيدا كرد و به گروه ماركسيستي « پنجاه و سه نفر» تقي اراني پيوست. در شهريور 1320 و بر اثر اعلام عفو عمومي وي از زندان آزاد شدند.( قبلا تمامي اعضاي پنجاه و سه نفر به حبس هاي بلند مدت محكوم شده بودند ) .وي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 به اروپا رفت ودر آنجا به فعاليت هاي ادبي خود ادامه داد .از او آثارزيبايي در حوزه ادبيات داستاني به جاي مانده است . " ديو!...ديو! " ، " چمدان " ؛ مجموعه هفت داستان كوتاه ، قرباني ، عروسي هزار داماد ، تاريخچه اتاق من ، سرباز سربي ، شيك پوش ، داستان رقص مرگ ، ورق پاره هاي زندان ، نامه ها ، گيله مرد ، اجاره خانه، دزآشوب، يك زن خوشخبت، خائن آذر، پنج دقيقه پس از دوازده، چشمهايش ، ياد دوست، پس از دوازه، صفي عليشاه ، يكه و تنها ، مجموعه ميرزا ، احسن القصص ، در بدر ، و موريانه از جمله مهمترين آثار اوست .وي همچنين دست به ترجمه هاي فراواني زده است كه از ميان آنها مي توان به حماسه ملي ايران - دوشيزه اورلئان، سفرنامه ازبكها، نخستين عشق، باغ آلبالو ، دوازده ماه، و كسب و كار ميسيز وارن اشاره كرد . بزرگ علوي در آثار خود رئاليست بود و در اين مسير با حفظ خصوصيات نوشته هاي رئاليست هاي اروپايي سعي مي كرد تصوير واقعي از اشيا ووقايع پيراموني خود ارايه دهد ." چشمهايش " او هم اكنون نيز از پر طرفدار ترين داستا ن هاي ايراني است .

در گذشت برتراند راسل :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي برتراند راسل فيلسوف و رياضيدان انگليسي در نود و هفت سالگي درگذشت.

راسل يكي از فيلسوفان بنام رئاليسم تحليلي است . او در هجدهم ماه مه سال 1872 ميلادي به دنيا آمد . وي در سال 1950 ميلادي جايزه نوبل ادبي را به خاطر فعاليت هاي در خشان خود در فلسفه در يافت داشت . راسل كتب مختلفي را به رشته تحرير در آورده است كه از ميان آنها مي توان به كتاب اخلاق و سياست در جامعه ، اصول فلسفه ، ماده ، تاريخ فلسفه غرب ، مسايل فلسفه و جامعه و اخلاق زناشويي اشاره كرد . راسل را بايد پيرو فيلسوفان بزرگي چون دكارت دانست . مورخان فلسفه از « دكارت » ، به عنوان پايه گذار « فلسفه نوين » و « فيلسوف تحليلي » ياد مي كنند . اوايل قرن بيستم در آلمان « گوتلوب فرگه » ، پايه گذار « فلسفه تحليلي جديد » انديشه خود را ارايه مي كند وراسل نيز در اين حوزه به تحقيق مي پردازد . كواين يكي از برجسته ترين فيلسوفان انگليسي « برتراند راسل » را چنين توصيف مي كند : " خيره كننده ترين مواجهه با بزرگي و ابديت! "



پايان رقابت گلادياتور ها :



در چنين روزي در سال 404 ميلادي ، رقابت هاي گلاديا توري در رم باستان ممنوع شد. گلادياتور ها بردگاني بودند ورزيده و توانمند كه تنها به منظور انجام مسابقات گلادياتوري تربيت مي شدند . رقابت هاي گلادياتورها در زمين هاي ورزشي بزرگ برگزار مي شد و در آن دو گلادياتور تا حد مرگ با يكديگر مبارزه مي كردند و سرانجام نيز يكي به دست ديگري كشته مي شد . اين گونه رقابت ها تنها به منظور تفريح امپراطوران و امراي روم برگزار مي گرديد .



انحلال پارلمان آلمان :

در چنين روزي در سال 1933 ميلادي ، هيتلر پارلمان آلمان را منحل كرد. وي پس از گرفتن قدرت در دستان خويش از همان ابتدا خوي استبدادي خود را آشكار ساخت و نمايندگان مجلس را سركوب نمود .



تولد جيمز جويس :





در چنين روزي در سال 1882 ميلادي جويس نويسنده بر جسته ايرلندي به دنيا آمد . وي در سال 1941 ميلادي دار فاني را وداع گفت . "اوليس " شاهكار ادبي اوست . "تصوير هنرمند در جواني" ، "خواهرها " و" دوبليني ها" از ديگر آثارمشهور اويند . وي پس از انجام تحصيلات مقدماتي در مدرسه اي شبانه روزي ، وارد دانشگاه دوبلين شد به تحصيل زبان هاي جديد پرداخت . جويس سپس براي تحصيل در رشته پزشكي به پاريس رفت . او در سال 1916 رمان " دوبليني ها" را به عنوان نخستين اثر بلند داستاني اش منتشر كرد . وي همچنين همان سال رمان دوم خود با نام "تصوير هنرمند در جواني" منتشر كرد. كتاب" اوليس" او سالها به عنوان كتابي ضاله در جهان نگريسته مي شد و كمتر ناشري حاضر به چاپ آن بود . كتاب وي سرانجام در فوريه 1922 ميلادي در پاريس منتشر شد و بي درنگ در همه كشورهاي انگليسي زبان ممنوع اعلام شد. موريس دارانتيه پس از آن دوهزار نسخه از كتاب را كه جان رادكر در پاريس براي نشر اگوييست سفارش داده بود، چاپ كرد. يك چهارم اين تيراژ محدود در اداره پست نيويورك لو رفت و توقيف شد. چاپ دوم آن توسط نشر اگوييست كه پانصد نسخه بود، تماما توقيف شد. شرايط، ده سال تمام به همين شكل ماند. اين رمان بعدها در 1933 در آمريكا و در 1936 در انگليس اجازه انتشار يافت. جيمز جويس نام اين كتاب را از اوديسه، اثر بزرگ حماسي هومر، شاعر يوناني، اخذ كرده است. وي با انتشار رمان اوليس شهرتي جهاني را از آن خود كرد.



تاسيس شهر بوينس آيرس :

در چنين روزي در سال 1536 ميلاددي پدرو دو مندوزاي اسپانيايي ساخت شهر بوينس آيرس را آغاز كرد .



يايان جنگ مكزيك :

در چنين روزي در سال 1848 ميلادي جنگ مكزيك با انعقاد قرار داد گواتلوپ هيدالگو پايان يافت . بر اساس اين معاهده دولت مكزيك در برابر دريافت پانزده ميليون دلار مناطق كاليفرنيا ، تگزاس جنوبي ، آريزونا و نيو مكزيكو را خالي كرد و آنها را به ايالت متحده آمريكا سپرد . اين براي نخستين بار است كه كشوري بخشي از خاك خود را مي فروشد .



كلمنس ، تواين مي شود :

در چنين روزي در سال 1863 ميلادي ساموئل لانگهورن كلمنس براي نخستين بار يك اسم مستعار براي خود انتخاب كرد . وي امروزه بيشتر با نام مارك تواين شناخته شده است .



اعلان جنگ به عثماني :

در چنين روزي در سال 1878 ميلادي يونان عليه دولت عثماني اعلان جنگ كرد .



محاصره كامل استالينگراد :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم بازماندگان نيروهاي نازي در نبرد استالينگراد شوروي را به محاصره خويش در آوردند . . استالينگراد پيش از اين به ولگاگراد تغيير نام داده بود . نبرد استالينگراد دربيست و دوم نوامبر سال 1942 ميلادي در ميانه جنگ جهاني دوم آغاز شد . اين نبرد بين نيروهاي مدافع شهر و قواي اشغالگر نازي در گرفت كه از جنگ هاي معروف و مثال زدني جنگ جهاني دوم در جبهه سر زمين هاي شوروي سابق است . اين شهر ماه ها در محاصره قواي هيتلري بود تا آن حد كه مردم ناچاربه خوردن حيوانات مرده بودند اما در مقاومتي ستودني از ورود نيرو هاي آلمان هيتلر ي به شهر و تصرف كامل آن جلوگيري كردند.

كنفرانس يالتا :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي روزولت رييس جمهور ايالات متحده آمريكا و سر وينسنتون چرچيل نخست وزير بريتانيا به همراه يوزف استالين در كنفرانس يالتا شركت كردند .



قدرت در دست امين :





در چنين روزي در سال 1971 ميلادي عيدي امين در اوگاندا قدرت را به دست گرفت. وي با انجام يك كودتاي نظامي عليه رييس جمهور ميلتون اوبوت قدرت را در دست گرفت .



ترك كامل افغانستان :

در چنين روزي در سال1989 ميلادي آخرين گروه مسلح روس پس از نه سال اشغال اين كشور كابل را ترك كردند.



قول به آزادي ماندلا :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي اف دبليو دو كلرك رييس جمهور آفريقاي جنوبي ممنوعيت فعاليت كنگره ملي آفريقا را لغو كرد و قول داد كه نلسون ماندلا آزاد شود .



چاوز در كاخ :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي هو گو چاوز قدرت را در ونزوئلا در دست گرفت . وي در دسامبر 1998 ميلادي به عنوان رييس جمهور اين كشور انتخاب شده بود .



تولد حامد عبدالحق :

در چنين روزي در سال 1852 حامد عبدالحق شاعر و نمايشنامه نويس ترك به دنيا آمد . وي شاعري رومانتيك بود و آثار او در اين حوزه خلق شده اند .



در گذشت ديميتري ايوانويچ مندليف :

