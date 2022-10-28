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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۴۲

شایعات منتشر شده کاملاً مردود است؛

توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی درباره علت فوت مهرشاد شهیدی

توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی درباره علت فوت مهرشاد شهیدی

اراک- رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی درباره علت فوت مهرشاد شهیدی نژاد در اراک توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره جزئیات علت فوت مهرشاد شهیدی نژاد در شهر اراک اظهار کرد: طبق بررسی‌های پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا برخورد شئ سخت به سر نامبرده، کاملاً مردود است و هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی نیز در جسد وجود ندارد و علت تامه فوت از نظر پزشکی قانونی متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: جسد این شخص با حضور خانواده وی بررسی و مستندسازی شده است.

بنابراین گزارش؛ پیش از این بهنام نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی هم با اشاره به اینکه جوانی ۲۰ ساله که در تجمعات چهارشنبه شب اراک (۴ آبان) حضور یافته بود، جان خود را از دست داد و ابراز تأسف از این اتفاق و تسلیت به خانواده این جوان گفت: در ابتدا به دلیل موجود نبودن مدارک شخصی و تلفن همراه، هویت این فرد مشخص نبود، تا اینکه فردای روز حادثه خانواده او با مراجعه به مراجع قانونی پیگیر وضعیت وی شدند و مشخص گردید، جوانی به نام مهرشاد شهیدی نژاد که در اغتشاشات چهارشنبه شب در شهر اراک حضور یافته بود، جان خود را از دست داده است.

نظری گفت: پس از بررسی‌های پزشکی قانونی هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی در این فرد مشاهده نشده است و شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا ضربه شیء سخت به سر نامبرده، کاملاً مردود است.

وی افزود: همه این موارد در حضور خانواده شهیدی نژاد بررسی و مستندسازی و همزمان جواز دفن صادر و مجوز آن تحویل خانواده او شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اظهار تأسف عمیق از این حادثه تلخ، به خانواده‌ها توصیه کرد، با توجه به سوءاستفاده عناصر معاند و خودفروخته و پروژه کشته سازی از حضور جوانان و نوجوانان خود در تجمعات غیرقانونی جلوگیری کنند تا شاهد چنین رخدادهایی تلخی نباشیم.

کد مطلب 5619148

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