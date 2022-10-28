به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره جزئیات علت فوت مهرشاد شهیدی نژاد در شهر اراک اظهار کرد: طبق بررسی‌های پزشکی قانونی شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا برخورد شئ سخت به سر نامبرده، کاملاً مردود است و هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی نیز در جسد وجود ندارد و علت تامه فوت از نظر پزشکی قانونی متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: جسد این شخص با حضور خانواده وی بررسی و مستندسازی شده است.

بنابراین گزارش؛ پیش از این بهنام نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی هم با اشاره به اینکه جوانی ۲۰ ساله که در تجمعات چهارشنبه شب اراک (۴ آبان) حضور یافته بود، جان خود را از دست داد و ابراز تأسف از این اتفاق و تسلیت به خانواده این جوان گفت: در ابتدا به دلیل موجود نبودن مدارک شخصی و تلفن همراه، هویت این فرد مشخص نبود، تا اینکه فردای روز حادثه خانواده او با مراجعه به مراجع قانونی پیگیر وضعیت وی شدند و مشخص گردید، جوانی به نام مهرشاد شهیدی نژاد که در اغتشاشات چهارشنبه شب در شهر اراک حضور یافته بود، جان خود را از دست داده است.

نظری گفت: پس از بررسی‌های پزشکی قانونی هیچ گونه آثار شکستگی در دست و پا، جمجمه و خونریزی مغزی در این فرد مشاهده نشده است و شایعات منتشر شده مبنی بر اصابت گلوله یا ضربه شیء سخت به سر نامبرده، کاملاً مردود است.

وی افزود: همه این موارد در حضور خانواده شهیدی نژاد بررسی و مستندسازی و همزمان جواز دفن صادر و مجوز آن تحویل خانواده او شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اظهار تأسف عمیق از این حادثه تلخ، به خانواده‌ها توصیه کرد، با توجه به سوءاستفاده عناصر معاند و خودفروخته و پروژه کشته سازی از حضور جوانان و نوجوانان خود در تجمعات غیرقانونی جلوگیری کنند تا شاهد چنین رخدادهایی تلخی نباشیم.