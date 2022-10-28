مردم البرز به یاد شهدای شیراز به پاخاست

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اغتشاشات در یک ماه گذشته در کشور، حادثه دردناک و اندوه‌باری در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ، در به وقوع پیوست و تعدادی از هموطنانمان مظلومانه به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

در پی این حادثه بیانیه‌هایی از سوی نهادها و شخصیت‌های استانی منتشر و ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی خواستار گرفتن انتقام سخت از آمران و بانیان این حادثه هولناک شدند.

مردم غیور و ولایتمدار البرز امروز برای محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز و شهادت تعدادی از هموطنان‌مان پس از برگزاری نماز جمعه دست به تظاهرات می‌زنند.

در کرج مردم به‌منظور محکومیّت حرکت ددمنشانه و شنیع عوامل استکبار، داعش خبیث، تظاهراتی خود جوش را آغاز کرده‌اند.

ملت عزتمند و غیور ایران اسلامی با اتکا به قدرت لایزال الهی و با انسجام و یکپارچگی، چشم طمع فتنه گران و فتنه انگیزان را کور خواهند کرد.

بی‌گمان این حادثه تلخ عزم و اراده ملت فهیم و انقلابی کشورمان را در پیمایش مسیر روشن فتح قله‌های افتخار تحت زعامت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مستحکم‌تر خواهد کرد.

مردم مؤمن و انقلابی البرز انزجار خود را از این حرکت ددمنشانه دشمن علیه مردم بی‌دفاع در حرم شاهچراغ با فریادهای گره کرده اعلام کردند.

مردم همیشه در صحنه البرز امروز هم با خلق حماسه‌ای دیگر پس از اقامه نمازجمعه همگام با مردم در سراسر کشور با حضور خود در راهپیمایی، جنایت حرم مطهر احمدبن موسی (ع) را محکوم کردند.

راهپیمایان با سردادن شعار و محکومیت حمله ددمنشانه دشمن علیه زائران شاهچراغ، ضمن محکومیت این حرکت و آشوب‌های مختلف اعلام کردند که مردم البرز همچون همیشه در صحنه حاضرند و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد آشوبگران و دشمنان آرام به کارهای ددمنشانه خود برسند.