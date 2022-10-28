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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۳

رئیس اورژانس یزد:

تصادف کامیون و بنز در یزد ٧ کشته بر جا گذاشت

تصادف کامیون و بنز در یزد ٧ کشته بر جا گذاشت

یزد- رئیس اورژانس یزد از تصادف میان یک کامیون و بنز در یکی از محورهای استان خبر داد و گفت: این حادثه هفت کشته بر جا گذاشت.

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تصادف کامیون بنز تک با پراید در اردکان ۷ کشته بر جا گذاشت.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۷:۵۸ جمعه در ۴۰ کیلومتری محور اردکان _ چوپانان اتفاق افتاد.

دهقان ادامه داد: سرنشینان خودروی پراید زن و مرد و چهار فرزند خانواده به همراه مادربزرگ خانواده بودند که متأسفانه همگی قبل از رسیدن نیروهای امدادی در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: یک کودک ۱۰ ساله، یک کودک ۶ ساله، یک کودک ۲ ساله و یک کودک ۲ ماهه فرزندان این خانواده بودند.

دهقان بیان کرد: سه کد امدادی از پایگاه مرکزی اردکان، پایگاه چوپانان و پایگاه نائین در استان اصفهان جهت امدادرسانی به محل این حادثه اعزام شدند.

گفتنی است آزادسازی خودروی پراید توسط عوامل هلال احمر و آتش نشانی انجام شد.

کد مطلب 5619175

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