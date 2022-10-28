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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۲۱

وضعیت شیوع کرونا در بجنورد قرمز شد

وضعیت شیوع کرونا در بجنورد قرمز شد

بجنورد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طبق آخرین اعلام رنگ‌بندی کرونایی، شهرستان بجنورد به رنگ قرمز بوده و سایر شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار دارند.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین وضعیت کرونایی استان، یک شهرستان خراسان شمالی در شرایط قرمز شیوع کرونا قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: شهرستان بجنورد در وضعیت قرمز شیوع کرونا و سایر شهرستان‌ها از جمله فاروج، شیروان، مانه و سملقان، اسفراین، رازوجرگلان و گرمه و جاجرم در وضعیت زرد شیوع این بیماری ویروسی قرار دارند.

وی افزود: هیچیک از شهرستان‌های خراسان شمالی در وضعیت نارنجی شیوع کووید ۱۹ قرار ندارد.

اکبری گفت: علاوه بر وضعیت شیوع بیماری کرونا در سطح استان، باید نسبت به پیشگیری در شیوع بیماری آنفولانزا نیز توجه شود.

کد مطلب 5619190

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