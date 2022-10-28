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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۴۱

استاندار آذربایجان شرقی انتقاد کرد؛

عملکرد ضعیف شرکت‌های دانش بنیان آذربایجان شرقی در زمینه‌ کشاورزی

عملکرد ضعیف شرکت‌های دانش بنیان آذربایجان شرقی در زمینه‌ کشاورزی

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: باوجود ظرفیت‌های بالای استان در عرصه کشاورزی، شرکت‌های دانش بنیان عملکرد خوبی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرّم جمعه شب در اختتامیه دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس ۲۰۲۲) اظهار کرد: دهمین نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی توفیقی بود تا در سالی که مزین به دانش بنیان و اشتغال آفرین است، در خدمت جوانان خلاق، مبتکر، دانش پژوه و عالم باشیم.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در سه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شد و امسال با اهتمام همکاران در دانشگاه‌ها و معاونت علمی و پژوهشی استانداری، به شکل بسیار خوبی در مدت چهار روز برگزار شد که بیش از ۶۰ هزار بازدیدکننده داشته است.

وی افزود: دهمین نمایشگاه رینوتکس ۱۱ زون داشت که یک زون آن به صورت اختصاصی برای جهاد کشاورزی و حوزه‌ی آب بود، اما متأسفانه باوجود ظرفیت‌های بالای استان در این عرصه، شرکت‌های دانش بنیان ما در حوزه‌ی کشاورزی بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

خرّم خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی پنج شرکت دانش بنیان در حوزه‌ی کشاورزی دارد که می‌توانند در ابعاد مختلف اعم از بهره‌وری، رشد و توسعه‌ی بخش کشاورزی تأثیر گذار باشند.

وی تاکید کرد: در این دوره از نمایشگاه ۱۲۷ شرکت در حوزه‌ی آب، فناوری زیستی و صنایع غذایی شرکت کردند که از این تعداد ۵۰ شرکت در حوزه‌ی کشاورزی و بیش از ۷۰ شرکت در بخش آب، گلخانه، هوشمندترین تأسیسات آب، خوراک دام‌وطیور و تصفیه آب و فاضلاب بودند که یک دستاورد باارزش و خوبی است.

وی با تاکید بر راه‌اندازی دهکده‌ی علمی فناوری کشاورزی در استان، یادآور شد: قصد داریم تا آخر سال جاری، آمار شرکت‌های دانش بنیان استان را با اهتمام جوانان خلاق به یکصد مورد ارتقا دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان اضافه کرد: نخبگان و پژوهشگران استان در حوزه کشاورزی فعال هستند و دور از انتظار نیست که ۵۰۰۰ تن تولیدات کشاورزی در عرصه‌های مختلف غذایی را از طریق این شرکت‌ها به بهره‌وری دو برابری برسانیم.

کد مطلب 5619194

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