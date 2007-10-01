طرح پلکانی تغییر نرخ بیمه براساس تورم

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز کهزادی با اشاره به اینکه بررسی تحول صنعت بیمه کشور از مدت ها قبل آغاز شده و رئیس جمهور نیز 10 فرمان برای آن صادر کرده است، گفت: برای اجرایی کردن برخی موارد این تحول و اصلاح، شورای عالی بیمه و دولت تصمیم می گیرند و مواردی نیز باید به شکل لایحه به مجلس ارسال شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران زمان پنج ماه در نظر گرفته شده برای این تحولات را کافی دانست و افزود: ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و بلند مدت در کارکردهای بیمه دولتی و خصوصی نیاز به همکاری مدیران صنعت بیمه، دستگاه های اجرایی و کارشناسان دارد.

وی ادامه داد: این تحول باید در فعالیت های اقتصادی به ویژه در صنعت، کشاورزی و سرمایه گذاری به شکلی ایجاد شود که نقش بیمه درآنها همانگونه که مورد توجه رئیس جمهور است، تبلور یابد.

کهزادی اولین گام در اجرای دستور رئیس جمهور را اراده، عزم و تغییر در تفکر دانست و تصریح کرد: سندیکا با وجود سابقه طولانی نتوانسته تحول لازم را در این صنعت ایجاد کند.

وی ضریب نفوذ بیمه در کشور را 5/4 درصد اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان 5/1 درصد سهم بیمه های تجاری است و جایگاه ایران در دنیا از لحاظ ضریب نفوذ بیمه از میان 200 کشور 32 است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه در بخش عرضه و تقاضا دچار مشکل و کمبود هستیم که به ضعف فرهنگ بیمه در کشور بازمی گردد، افزود: سالها صنعت بیمه در کشور دولتی بوده و تنها دو سالی است که بخش خصوصی در این صنعت رشد یافته است. وی از آمادگی بیمه مرکزی به عنوان دستگاه ناظر و ارائه کننده مجوز به دستگاه ها، برای صدور مجوز انوع بیمه ها خبرداد.

براساس این گزارش نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کهزادی با اشاره به اینکه در صنعت بیمه متخصص به اندازه کافی نداریم و گسست علمی میان بیمه کشور و مجامع علمی وجود دارد، گفت: براین اساس یکی از طرح های ما آموزش نیروی انسانی به ویژه در بخش دولتی است، زیرا بخش خصوصی اقداماتی را در این زمینه انجام داده و بیمه های دولتی نیز 82 درصد صنعت بیمه را در اختیار دارند.

به گفته وی در ایران نرخ ها طبق قانون به طور ثابت توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود و محاسبات و آمار بیمه ای محدود به کارهایی است که شرکت های بیمه در ارتباط با بیمه مرکزی انجام دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که نظارت تعرفه ای به نظارت مالی تبدیل شود و در یک برنامه پنج ساله شرکت های بیمه ای تمرین کنند تا ریسک های خود را محاسبه کنند و براساس آن به یک اعداد و ارقامی برسند.

وی یکی از برنامه های بیمه مرکزی را تهیه فیلدهای این صنعت با همکاری 19 شرکت بیمه ای برای یکسان سازی اطلاعات در بیمه مرکزی عنوان کرد و اظهارداشت: مطالعات این برنامه از یک سال قبل آغاز شده است.

کهزادی با بیان اینکه حدود 60 درصد فعالیت شرکت های بیمه خارجی بیمه را بیمه عمر تشکیل می دهد که این رقم در ایران حدود 6 تا 5/6 درصد است، تصریح کرد: برای این نوع بیمه بازار وسیعی وجود دارد.

وی گفت: از سال گذشته کارگروه چهارگانه ای را با شرکت های بیمه در همین راستا تشکیل دادیم که در بحث های قوانین و مقررات، طرح های نوین بیمه و سرمایه گذاری منابع بیمه های عمر فعالیت نمایند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با مهم برشمردن تورم در بیمه های عمر، اظهارداشت: یکی از شرکت های بیمه طرح پلکانی را مطرح کرده تا نرخ بیمه عمر هر سال نسبت به نرخ تورم تغییر یابد، لذا با توجه به دستور رئیس جمهور و علاقه شرکت های بیمه ای در این نوع بیمه انتظار می رود این نسب به سرعت افزایش یابد.