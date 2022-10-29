احتمال ثبت جهانی کاروانسراهای تاریخی لرستان در سال آینده

عطا حسن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خانه‌های تاریخی لرستان اظهار داشت: بیشترین بافت تاریخی استان در این زمینه به لحاظ حجم مربوط به شهرستان بروجرد است.

وجود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی در بروجرد

وی با بیان اینکه الان این بافت تاریخی شهر بروجرد ثبت ملی شده است عنوان کرد: حدود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی در این شهرستان وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تصریح کرد: خانه‌های تاریخی بروجرد نیز، خانه‌های فاخری هستند و توانسته‌ایم در چند سال اخیر چند مورد از این بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

حسن پور با تاکید بر اینکه همچنین همچنین برخی از این خانه‌های تاریخی به خانه «نساجی»، خانه «چوب» و… تبدیل شده است ادامه داد: خوشبختانه معماری لرستان از دوره‌های تاریخی تا دوره معاصر، یک معماری خاص و بومی منطقه ما است.

وی ادامه داد: در دل خانه‌های تاریخی بروجرد به این وسعت، حمام‌هایی به طور مثال از دوره قاجار وجود دارد، این نمونه حمام‌ها در این منازل بسیار زیبا و همچنین معماری شیک در کمتر جایی دیده می‌شود.

احتمال ثبت جهانی کاروانسراهای تاریخی لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به اینکه این امر موجب ترغیب حضور گردشگران در این خانه‌های تاریخی می‌شود گفت: در این راستا واگذاری این خانه‌های تاریخی در حاشیه برگزاری همایش گردشگری کیش در دستور کار قرار گرفت.

حسن پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شهر خرم آباد نیز علاوه بر خانه‌های تاریخی مانند خانه «پورابوالقاسم»، خانه «کشفی»، خانه «آخوند ابو» و…، کاروانسراها نیز به بخش خصوصی واگذار خواهند شد افزود: کاروانسراهای لرستان که ۱۱ مورد هستند که برخی از آنها دچار آسیب شده، در فهرست میراث موقت یونسکو ثبت شده‌اند و احتمال خیلی زیاد سال آینده به عنوان زنجیره‌ای ثبت جهانی خواهند شد.

وی بیان داشت: کاروانسرای «چمشک» اولویت دارد و سپس کاروانسرای «گوشه شهنشاه» و…

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان عنوان کرد: هر کدام از اینها به لحاظ خانه‌های تاریخی و یا بناهای بزرگ تاریخی، آماده واگذاری خواهند شد.

حسن پور یادآور شد: قطعاً این امر به کمک صنعت گردشگری استان خواهد آمد.