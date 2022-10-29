تشکیل ۱۳۰ پرونده تخلفاتی کشتار غیر مجاز دام در لرستان

مصطفی زبردست در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع نگهداری، عرضه و کشتار غیر مجاز دام زنده در حاشیه برخی از شهرهای لرستان اظهار داشت: نگهداری دام در حاشیه شهرها موجب بر هم زدن مبلمان شهری می‌شود، کسی که خارج از استان وارد لرستان می‌شود با اولین صحنه که مواجه می‌شود همین موضوع نگهداری و ذبح دام است که این امر چهره زیبایی ندارد.

وی عنوان کرد: همچنین نگهداری و کشتار دام در حاشیه شهرها موجب تجمع حیوانات، حشرات و حیوانات بلا صاحب می‌شود، این امر نیز موجب انتقال خیلی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه همچنین این کشتار دام در حاشیه شهرها موجب می‌شود که آن زیرساخت کشتارگاهی که در داخل استان فراهم شده، با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شوند.

زبردست در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در کشتارگاه‌ها هم نظارت شرعی و هم نظارت بهداشتی انجام می‌گیرد افزود: همکاران ما در کشتارگاه‌ها حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا گوشت با کیفیتی از کشتارگاه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه کشتار غیر مجاز دام و یا کشتاری که در حاشیه شهرها صورت می‌گیرد نه تنها مختص به لرستان، بلکه در خیلی از استان‌های حاشیه زاگرس نیز صورت می‌گیرد عنوان کرد: اما از هم استانی‌های عزیز درخواست داریم با توجه به اینکه زیرساخت کشتارگاهی و عرضه دام در میادین دام فراهم شده برای حفظ سلامت خود و خانواده خود به واسطه شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، گوشت مورد نیاز خود را از قصابی‌ها و کشتارگاه‌ها تأمین کنند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی در شش ماه نخست امسال بیش از ۱۳۰ مورد پرونده قضائی برای افرادی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام در حاشیه شهرها می‌کنند در استان تشکیل شده است.