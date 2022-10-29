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۷ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۱

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

پیش بینی بارش برف و باران در گلستان

پیش بینی بارش برف و باران در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه بارشی و احتمال اختلال در تردد جاده ای در استان خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: زبانه های سامانه بارشی از شامگاه جمعه به گلستان وارد شده و پیامد آن رشد ابر بود و رفته رفته اثرات خود را نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بارش ها از امروز (شنبه) در استان آغاز شده و با توجه به ویژگی های این سامانه، احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده ای هم وجود دارد و بارش در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

وی بیان کرد: از دیگر پیامدهای این سامانه، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده مه و همچنین مواج و طوفانی شدن دریا است لذا از صیادان از فعالیت های دریایی اجتناب کنند.

طبق گفته داداشی این سامانه ناپایدار روز یکشنبه از استان خارج خواهد شد.

کد مطلب 5619215

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