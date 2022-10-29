به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری یک تیم خرابکاری مرتبط با آشوب‌های اخیر در استان خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه به‌شرح ذیل است؛ به‌دنبال ناآرامی‌های اخیر در برخی از شهرهای چهارمحال و بختیاری، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی منزلی در یکی از شهرستان‌های استان شده که در این مکان افراد اقدام به تهیه مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف با قصد خرابکاری و تخریب اموال عمومی می‌کردند. در این راستا ۳ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند.