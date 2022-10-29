  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۹

دستگیری تیم خرابکار در یکی از شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری

دستگیری تیم خرابکار در یکی از شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دستگیری اعضای یک تیم خرابکاری مرتبط با اغتشاشات اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری یک تیم خرابکاری مرتبط با آشوب‌های اخیر در استان خبر داد.

متن کامل این اطلاعیه به‌شرح ذیل است؛ به‌دنبال ناآرامی‌های اخیر در برخی از شهرهای چهارمحال و بختیاری، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی منزلی در یکی از شهرستان‌های استان شده که در این مکان افراد اقدام به تهیه مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف با قصد خرابکاری و تخریب اموال عمومی می‌کردند. در این راستا ۳ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده‌اند.

کد مطلب 5619261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها