صنایع دریایی نیازمند حمایت ویژه/ از جذب سفارش تا ارائه تسهیلات

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان بوشهر دارای بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس است و داشتن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز و ساحل یک ظرفیت بسیار مهم برای استان محسوب می‌شود که باید به صورت ویژه مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود ظرفیت‌های خوبی که از هم‌جواری با خلیج فارس نصیب استان بوشهر شده است، استفاده از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و بلند مدت در دستور کار باشد.

استان بوشهر در گذشته یکی از قطب‌های صنایع دریایی در کشور محسوب می‌شد ولی طی یک دوره این فعالیت‌ها با رکود روبرو شد که با تلاش‌های صورت گرفته، این فعالیت‌ها رونق بیشتری گرفته است.

بومی‌سازی ساخت شناورهای خدماتی در بوشهر

صنایع دریایی به ویژه ساخت شناورها و تولید سکوهای دریایی یکی از فعالیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی است که می‌تواند سودآوری بالایی را برای کشور داشته باشد و باید بیش از پیش حمایت شود.

یکی از مهمترین مشکلات شرکت‌های کشتی‌سازی استان بوشهر جذب سفارش است و با توجه به وجود ظرفیت‌های مهم ساخت شناور در استان، انتظار می‌رود که سفارش‌های ساخت شناور به فعالان این عرصه در استان بوشهر برسد.

بومی‌سازی شناورهای خدماتی برای سکوهای دریایی اقدام مهمی است که مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر فعالیت شرکت‌های شناورسازی در استان بوشهر باشد.

فعالیت ۲۴ شرکت کشتی‌سازی در بوشهر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۴ واحد ساخت شناور در استان بوشهر گفت: بر اساس پروانه‌های صنعتی حدود ۲۰ درصد از اشتغال استان بوشهر مربوط به شرکت‌های کشتی‌سازی است.

مهدی صفوی با اشاره به فعالیت واحدهای صنایع دریایی استان بوشهر در ساخت شناورهای فلزی، فایبرگلاس (زیر ۵۰۰ تن) و سکو افزود: با احتساب اشتغال غیرمستقیم حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی به اشتغال و درآمدزایی بالای صنعت کشتی‌سازی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوبی که در این زمینه وجود دارد باید با برنامه‌های ویژه برای توسعه این بخش تلاش شود.

لزوم تأمین سرمایه‌درگردش

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سرمایه در گردش را یکی از مهمترین مطالبات شرکت‌های کشتی‌سازی اعلام کرد و ادامه داد: صنعت دریایی سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد که باید حمایت لازم از این بخش صورت گیرد.

به منظور توسعه صنایع دریایی در بوشهر مطالعاتی با استفاده از مدل توسعه خوشه‌ای انجام شده است وی شکل‌گیری خوشه صنایع دریایی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: به منظور توسعه صنایع دریایی در استان بوشهر مطالعاتی با استفاده از مدل توسعه خوشه‌ای انجام شده است که پیش از این شاهد موفقیت در دیگر خوشه‌ها بوده‌ایم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پیگیری جدی برای پیاده سازی خوشه صنایع دریایی خبر داد و اظهار داشت: تلاش می‌شود که این بخش با کمترین هزینه بهترین عملکرد را داشته باشد.

نیاز صنایع به جذب سفارش

وی با اشاره به رشد صنایع دریایی، شبکه سازی و شناسایی ظرفیت‌ها با اجرای خوشه صنایع دریایی اضافه کرد: تعریف پروژه‌های مشترک باعث هم‌افزایی میان واحدهای فعال در این بخش می‌شود.

صفوی توسعه صنعت شناورسازی ملی را یکی از اولویت‌ها دانست و بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این صنعت جذب سفارش است که باید با حمایت لازم زمینه ثبت سفارش‌های جدید فراهم شود.

لزوم تحقق مصوبات دولت

وی یادآور شد: هیئت دولت در سفر مهرماه سال گذشته به استان بوشهر، مصوبات خوبی برای تأمین مالی صنایع دریایی از طریق بانک‌های عامل داشت که تحقق این مصوبه‌ها باعث تحریک تقاضا و سفارش‌ها به سمت واحدهای شناور سازی این استان می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در صورتی که واحدهای شناورسازی استان بوشهر با جذب سفارش تولید، در ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند، توسعه یافته و حجم بالایی اشتغال زایی خواهند داشت.

حمایت وزارت صمت از شناورسازان

مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه سفر هفته گذشته خود به استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: حمایت از صنایع و فعالان حوزه دریایی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

با توجه به نقش مهمی که صنایع دریایی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، حمایت از این صنایع به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود

سعید جعفری یکی از اولویت‌های دولت را فعال سازی صنایع عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به نقش مهمی که صنایع دریایی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، حمایت از این صنایع به صورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود.

وی از تلاش ویژه برای تأمین سرمایه و رفع مشکلات و نیازهای صنایع دریایی خبر داد و بیان کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه صنایع دریایی از جمله ساخت شناورها و سکوهای دریایی است.

مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بازدیدهایی که از فعالیت‌های صنایع دریایی در استان داشتیم مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت تا شاهد عملکرد بهتر این صنایع باشیم.

ساخت ۱۵۰ شناور خدماتی

جعفری در بازدیدی که از یکی از شرکت‌های شناورسازی استان بوشهر داشت، از ساخت ۱۵۰ شناور خدماتی با استفاده از ظرفیت و توان متخصصان داخلی خبر داد و گفت: حدود ۱۱۰ فروند سهم وزارت نفت و مابقی برای سازمان بنادر و دریا نوردی است.

وی از انجام فرایند مقدماتی سفارش ساخت این شناورها خبر داد و افزود: در مدل سفارش وزارت نفت تضمین خرید خدمات از شناورها و در مدل سفارش سازمان بنادر و دریانوردی خرید و مالکیت این شناورها در دستور کار قرار دارد.

بومی‌سازی شناورهای خدمت‌رسان

جعفری از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بومی‌سازی شناورهای خدمت‌رسان به سکوهای نفتی دریایی خبر داد و بیان کرد: سکوهای نفتی نیازمند شناورهای خدمات‌رسانی هستند که بخش عمده آنها خارجی هستند.

تولید موتورهای شناورها در داخل از برنامه‌های اولویت‌دار است که تولید موتورهای سنگین دریایی به صورت بومی آغاز شده است وی با اشاره به انجام برخی از این سفارش‌ها در بوشهر ادامه داد: تولید موتورهای شناورها در داخل یکی از برنامه‌های اولویت‌دار است که در حال حاضر تولید موتورهای سنگین دریایی به صورت بومی آغاز شده است.

مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین اطلس و بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان صنایع تولید و تجهیزات شناور، بیان کرد: حل مشکلات صنایع دریایی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در دستور کار قرار دارد.

فعال شدن صنایع راکد

وی با بیان اینکه صنایع راکد شناور سازی به چرخه تولید باز می‌گردند، گفت: در راستای برنامه‌ریزی ضمن حمایت ویژه برای فعال شدن صنایع راکد، ظرفیت واحدهای تولید شناور که زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند به ظرفیت نهایی می‌رسند.

جعفری ادامه داد: یکی از کمک‌های مهم به صنایع دریایی ارائه تسهیلات بانکی مناسب به آنها است که بانک‌ها مدتی است با عملکرد انقباضی تسهیلات مناسبی به آنها نمی‌دهند.

وی افزود: با این حال در صورت پرداخت تسهیلات نیز با توجه به نرخ ۱۸ درصد مصوب بانک مرکزی این نرخ برای فعالان صنایع دریایی مؤثر نخواهد بود از این رو دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از هزینه‌های صنایع دریایی به عنوان صنعتی راهبردی و اشتغال آفرین دنبال شود.

با توجه به فرصت‌های خوبی که در استان بوشهر برای توسعه صنایع دریایی و ساخت شناورها وجود دارد، حمایت مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز خروج از رکود و توسعه فعالیت‌ها در این حوزه اشتغال‌زا و پردرآمد باشد.