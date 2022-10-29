۳ هزار بیمار خاص در گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف راد شامگاه جمعه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه ۵۷ درصد از جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: افراد ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کارکنان دولت می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه امسال مطابق با قانون بودجه مکلف شده‌ایم که سه دهک پایین جامعه را تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهیم، افزود: ۵ میلیون نفر ایرانی در همین راستا بیمه سلامت معرفی شده و تحت پوشش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه همه افراد می‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند، تصریح کرد: گروه‌های ما در مناطق کم‌برخوردار رفته و افراد محروم که تحت پوشش بیمه نیستند را شناسایی کردند و این افراد از خدمات بیمه‌ای ما بهره مند هستند.

عاطف راد با بیان اینکه برای تعیین تعرفه شورای عالی بیمه سلامت پیش‌نویسی را تهیه و تعرفه‌های پیشنهادی در هیئت دولت بررسی شده و سپس به سازمان ابلاغ می‌شود، ادامه داد: اگر فردی در دهک چهارم باشد ۹۰ درصد حق بیمه وی توسط دولت پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با اشاره به اینکه سرانه بیمه یک ساله برای افراد یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است، ادامه داد: حق بیمه برای مددجویان نهادهای حمایتی رایگان است.

وی اظهار کرد: همه ساکنان روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

عاطف راد با بیان اینکه ۸۴۲ هزار گیلانی در راستای اجرای طرح نظام پزشک خانواده در روستاها تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند، گفت: ۱۳۶ میلیارد تومان به علوم پزشکی گیلان برای این طرح پرداخت کردیم.

وی با بیان اینکه تمام بیمه شدگان سلامت می‌توانند در مراکز خصوصی و دولتی ویزیت شوند، افزود: ۹۰ درصد تعرفه دولتی در خدمات بستری و ۷۰ درصد تعرفه دولتی در خدمات سرپایی را پرداخت می‌کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۲۴ بیمار خاص در گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اضافه کرد: هزینه بستری بیماران در مراکز دولتی رایگان است.