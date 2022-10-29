هوای زنجان سردتر می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و بارش باران از دیشب مناطق مختلف را فرا گرفته است.

وی با بیان اینکه از اواخر روز دوشنبه بارش‌ها دوباره فعال می‌شود، ابراز داشت: بارش‌ها در استان با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته بارش باران در استان مطلوب بوده است.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان از امروز سردتر می‌شود و در برخی از مناطق سردسیر استان دمای کمینه به صفر درجه سانتی گراد یا زیر صفر درجه سانتی گراد خواهد رسید.

وی افزود: در این راستا به کشاورزان توصیه می‌شود نسبت به حفاظت از محصولات کشاورزی تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان هفت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.