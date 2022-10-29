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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد؛

برگزاری راهپیمایی محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در زنجان

برگزاری راهپیمایی محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در زنجان

زنجان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: راهپیمایی محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ عصر امروز(شنبه) در زنجان برگزار می شود.

حجت الاسلام علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری راهپیمایی محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در زنجان خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۶ عصر امروز(شنبه)در پیاده راه زنجان برگزار می‌شود.

وی ابراز داشت: حضور مردم بابصیر استان زنجان در راهپیمایی بعد از نماز جمعه شور و شعور آنها را نشان داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حادثه دلخراش حرم مطهر شاهچراغ (ع) دل مردم ایران را غمگین کرد و این حادثه تروریستی ضعف و زبون بودن دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

ناصر تاکید کرد: ما با حضور خود در این راهپیمایی نشان خواهیم داد که پشت نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستیم و تا جان داریم برای توسعه همه جانبه کشورمان تلاش می‌کنیم و از دشمنان هم هیچ هراسی نداریم.

وی افزود: پیشرفت ایران متوقف نمی‌شود و همچنان ادامه دارد و جوانان غیور ایرانی همانند گذشته همراه این نظام و انقلاب هستند.

کد مطلب 5619310

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