حجت الاسلام علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری راهپیمایی محکومیت حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در زنجان خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۱۶ عصر امروز(شنبه)در پیاده راه زنجان برگزار می‌شود.

وی ابراز داشت: حضور مردم بابصیر استان زنجان در راهپیمایی بعد از نماز جمعه شور و شعور آنها را نشان داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حادثه دلخراش حرم مطهر شاهچراغ (ع) دل مردم ایران را غمگین کرد و این حادثه تروریستی ضعف و زبون بودن دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

ناصر تاکید کرد: ما با حضور خود در این راهپیمایی نشان خواهیم داد که پشت نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستیم و تا جان داریم برای توسعه همه جانبه کشورمان تلاش می‌کنیم و از دشمنان هم هیچ هراسی نداریم.

وی افزود: پیشرفت ایران متوقف نمی‌شود و همچنان ادامه دارد و جوانان غیور ایرانی همانند گذشته همراه این نظام و انقلاب هستند.