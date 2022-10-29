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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۳

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

خرید گندم در زنجان افزایش یافت

خرید گندم در زنجان افزایش یافت

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: خوشبختانه طی سالجاری خرید گندم از کشاورزان استان زنجان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله زمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تولید گندم در استان زنجان طی سالجاری خوب بوده است، گفت: خوشبختانه خرید گندم هم در استان بیش از سه برابر افزایش یافته است.

وی ابراز کرد: خرید گندم در استان تمام شده است و تاکنون بیش از ۲۱۲ هزار و ۴۰۷ تن گندم ار کشاورزان خریداری شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۱۰۰ درصد از مطالبات گندم کشاورزان در استان پرداخت شده و این بسیار خوب است.

زمانی با بیان اینکه میزان نیاز مصرفی سالانه استان زنجان از گندم خریداری تامین شده است، تاکید کرد: در این راستا گندم مازاد بر نیاز خریداری شده در یک عملیات هماهنگ از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به سایر استان‌های کشور برای اختلاط و ارتقای کیفیت آرد و نان منتقل خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی و دوروم به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۹۲۰ تومان تعیین و مبلغ یک هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم به دولت به ازای هر کیلوگرم، به مبلغ مذکور اضافه شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بیشترین تولید گندم در استان زنجان مربوط به شهرستان خدابنده است.

کد مطلب 5619335

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