راه اندازی مرکز سلامتکده گیاهان دارویی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی صبح شنبه در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه آزاد که در محل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهار کرد: با هدف ارائه تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف دو مرکز طب سنتی در قزوین احداث و راه اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه قزوین بستر مناسبی برای کشت گیاهان دارویی است، افزود: محدوده بوستان باراجین و همچنین ایستگاه گیاهان دارویی در زراباد الموت شرقی دو منطقه هدفگذاری شده برای این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایجاد شهرک گیاهان دارویی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین است، بیان کرد: راه اندازی این شهرک می‌تواند استان قزوین را به یکی از قطب‌های مهم گیاهان دارویی در کشور تبدیل کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خدماتی که در استان قزوین قابلیت ارائه آن را داریم ایجاد سایت گیاهان دارویی تحت قانون منابع طبیعی است که امیدواریم استقبال خوبی از آن انجام بشود.

افلاطونی ادامه داد: در حال حاضر در یک هزار و ۱۸۰ هکتار از عرصه‌های کشاورزی استان گیاهان دارویی کشت می‌شود که از آن بیش از ۸۴۳ تن گیاهان دارویی برداشت و روانه بازار می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: قزوین بسترهای مناسبی برای صنعت داروی گیاهی دارد و حمایت از این صنعت در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.