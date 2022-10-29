شهرستان خرمدره از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا در استان همچنان می تازد، گفت: تنها راه رهایی از این ویروس منحوس رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه رنگ بندی کرونایی شهرستانهای استان زنجان تغییر کرده است، بیان داشت: پنج شهرستان ابهر، ایجرود، زنجان، طارم و ماهنشان در وضعیت زرد قرار گرفتند و شهرستان خرمدره در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه شهرستان‌های خدابنده و سلطانیه در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند و امیدواریم تمام شهرستانهای استان از وضعیت خطر خارج شوند.

تقی لو با بیان اینکه بستری‌ها کرونا در مراکز درمانی استان با کاهش مواجه است، تاکید کرد: خوشبختانه طی چند روز گذشته فوتی کرونا در استان گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان بسیار ضعیف شده است، تصریح کرد: تنها راه رهایی از این ویروس شوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است و همه باید بر تحقق این مهم اهتمام کنند.

معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: موارد مثبت کرونا هم طی چند روز گذشته در استان کاهش یافته است.