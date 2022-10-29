روند ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی استان قزوین مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی صبح شنبه در بازدید از روند ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین اظهار کرد: دستور اکید رئیس جمهور برای تسریع در ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین به دلایل پیگیریهای بالایی است که تا به امروز صورت گرفته است.
وی افزود: تا به امروز بیش از ۲۵ مکاتبه از سوی مسئولین استان از دستگاههای مرتبط و همچنین ریاست جمهوری صورت گرفته و باعث شده این پروژه درمانی به یکی از مهمترین پروژههای استان قزوین تبدیل شود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر تسهیلاتی که درخواست کرده بودیم به موقع از سوی بانکها واگذار میشد الان شاهد پیشرفت قابل توجه و چشمگیر پروژه بودیم.
وی با بیان اینکه نزدیک به هفتاد درصد بیمارستانهای استان فرسوده بوده و عمر بسیار بالای ۳۰ تا ۵۰ سال دارند، اضافه کرد: اگر ساخت این بیمارستان از عهده شرکت مادر تخصصی خارج و به استان سپرده شود میتوانیم در استان قزوین با منابع متفاوتی کار را جلو برده و به روند ساخت پروژه سرعت ببخشیم.
محمدبیگی با اشاره به روند ساخت بیمارستان تاکید کرد: روند فعلی ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین مناسب و مثبت نیست.
وی تصریح کرد: استان قزوین محل تردد و میزبانی از مردم حدود ۱۴ استان کشور است و نیاز است دولت برای خیلی از مسائل از جمله درمان اعتبارات ملی مناسبتری را برای استان در نظر بگیرد تا بتوانیم خدمات مناسبتری به مردم ارائه دهیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فاز مرکز تکامل کودکان بیمارستان قدس استان قزوین تنها نیازمند ۱۰ میلیارد تومان است و افتتاح این پروژه میتواند باعث امیدآفرینی در استان قزوین شود.
وی با بیان اینکه با همراهی و مساعدت مدیران شهری و خیرین استان قزوین بیمارستان روانپزشکی استان قزوین به فضای مناسبی منتقل شد، خاطرنشان کرد: در حالی که برای ساخت این بیمارستان ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم توانستهایم با ۶۰ میلیارد تومان بیمارستان را تهیه کنیم.
محمدبیگی ادامه داد: در کل استان عقب ماندگی تختهای بیمارستانی داریم و این میراث گذشته است که برای استان باقی مانده است.
وی در پایان یادآور شد: با تکمیل پروژههای بیمارستانی و درمانی در دو سال اینده یک جهش بسیار بالا در حوزه درمان استان قزوین شاهد خواهیم بود.
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