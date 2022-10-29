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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷

به منظور افتتاح طرح های گردشگری؛

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد کرمان شد

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد کرمان شد

کرمان - وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور افتتاح طرح های گردشگری وارد شهر کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی به منظور افتتاح پروژه‌های فرهنگی و گردشگری و افتتاح یک هتل سنتی در بازار کرمان وارد کرمان شد.

همچنین شرکت در نمایشگاه صنایع دستی کرمان از برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

کد مطلب 5619404

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