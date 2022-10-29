به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نکاتی برای خرید تاج گل ترحیم همه افراد دوستان و آشنایانی را در اطراف خود دارند که در شادی‌ها و غم‌ها شریکشان بوده‌اند و اکنون که عزیزی را از دست داده‌اند، سعی در جبران محبت‌هایشان با یک دسته گل زیبای مراسم ترحیم هستند تا هم از نظر ظاهر و نوشته روی آن و هم از نظر قیمتی مناسب باشد. اگر شما نیز قصد خرید تاج گل ترحیم را دارید، نگران نباشید؛ زیرا در ادامه شما را با یکی از بهترین فروشگاه‌های تخصصی گل و گیاهان طبیعی آشنا می‌کنیم. در ادامه همراه ما باشید

نوشته روی تاج گل ترحیم

یکی از مهم‌ترین بخش‌های انتخابی برای تاج گل ترحیم نوشته روی آن است چون در واقع نوشته راهی برای ابراز بهتر همدردی با خانواده مرحوم تلقی می‌شود. این متن بایستی کوتاه و ساده و در عین حال انتقال دهنده درست احساسات باشد. ما در این بخش چند مورد از زیباترین متن‌ها را بیان می‌کنیم تا بتوانید هنگام سفارش تاج گل ترحیم از فروشنده درخواست کنید تا آن را چاپ و بر روی تاج گل نصب کند.

نمونه ۱: فقدان جانگداز درگذشت … را به بازماندگان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می‌نمائیم.

نمونه ۲: عرض تسلیت حقیر را بپذیرید، تحمل سوگ فقدان … صبری الهی را می‌طلبد.

نمونه ۳: اندوه بی‌پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست، مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌نمائیم.

و متن‌های کوتاه و زیبا دیگر

گل مناسب تاج گل ترحیم

یکی دیگر از معیارهای تاج گل ترحیم خوب، نوع گلی است که در آن قرار داده می‌شود. بهتر است گل انتخاب شده نیز مانند متن نصب شده روی آن بیانگر حس غم توأم با همدردی باشد، در موارد زیر به چند مورد از بهترین گل‌ها اشاره می‌کنیم.

گل لیلیوم: گل لیلیوم یا گل سوسن هم به شکل بریده شده در دسته گل و تاج گل و هم به صورت کاشته شده در گیاه به فروش می‌رسد. این گل در فرهنگ‌های مختلف نمادهای متفاوتی دارد. لیلیوم سفید نماد پاکی و معصومیت است و برای عرض تسلیت در تاج گل ترحیم قرار داده می‌شود.

گل داوودی سفید: فرهنگ شرق گل داوودی سفید را نماد خوشبینی و شانس می‌داند. در فرهنگ ایران نیز این گل نماد وفاداری به معشوق و سوگواری را دارد؛ به همین دلیل از آن در مراسم‌های ترحیم استفاده می‌شود.

گل رز: گل رز یکی از محبوب‌ترین گل‌ها به حساب می‌آید که نه تنها در مراسم‌های شادی و ابراز عشق بلکه حتی در مراسم‌های ترحیم نیز به کار می‌رود. البته در ترحیم می‌توان از هر دو رنگ سیاه و سفید آن استفاده کرد.

گل میخک: گل میخک که در بین مسیحیان به اشک مسیح معروف است و بر روی تابوت‌هایشان قرار می‌گیرد. در بین ایرانیان مسلمان نیز به عنوان نماد غم و اندوه در تاج گل‌هایشان قرار می‌گیرد و برای ابراز همدردی به خانواده داغدار تقدیم می‌شود.

نکات نگهداری از تاج گل ترحیم

پس از انتخاب گل‌های مورد علاقه و زیبا نیاز به دانستن نکاتی است که با دانستن و رعایت آن‌ها تاج گل شما تازه‌تر مانده و در مراسم به شکل پژمرده و پلاسیده به نظر نرسد. سعی کنید گل‌ها را تا قبل از حرکت برای رفتن به مراسم در جای خنک نگهداری کنید، تا تازه‌تر بمانند. در صورت امکان با آبپاش به مقدار کم آب‌پاشی کنید تا طراوتشان حفظ شود. هم چنین بسته به نوع گل به کار رفته در تاج گل ترحیم شما می‌توانید اسم آن را در اینترنت جستجو کرده و روش‌های نگهداری مخصوص به خودش را یاد بگیرید و آن را به کار ببرید.

نوع مواد به کار رفته در ساخت تاج گل ترحیم نیز می‌توانند بر روی دوام و ماندگاری آن اثر بگذارد. به عنوان مثال هرچه از اسفنج‌های مرغوب‌تری استفاده شود، ساقه گل‌ها بیشتر مرطوب مانده و دیرتر پژمرده می‌شوند. هم چنین استفاده از پایه‌های مقاوم تاج گل هنگام ساخت آن‌ها از شکستگی احتمالی آن در مسیر جلوگیری کرده و عمر تاج گل ترحیم را بیشتر خواهدکرد. بعضی از انواع گل‌ها هم نسبت به سایر انواع به طور طبیعی بیشتر عمر می‌کنند و استفاده از آن‌ها در تاج گل بهتر است و باعث می‌شود ظاهر تاج گل ترحیم تا مدت زمان بیشتری خوب و باطراوت بماند.

تاج گل ترحیم با گل مصنوعی

شاید بعضی از افراد گاهی به این فکر افتاده باشند که کاش می‌شد تاج گل مصنوعی تهیه و به خانواده داغدار تقدیم کرد تا همیشه ماندگار باشد. هر چند زیبایی و طراوت گل‌های طبیعی چیز دیگریست، اما این امکان هم وجود دارد تا تاج‌های گل ترحیم مصنوعی را که از نظر ظاهری تقریباً مشابه با نمونه‌های طبیعی هستند را سفارش داد. البته این نوع تاج گل‌ها معمولاً به افراد اجاره داده می‌شود و بیشتر از مرایم‌های ترحیم در مراسم‌های خیریه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سفارش تاج گل ترحیم

برای سفارش تاج گل ترحیم معمولاً باید به گل فروشی‌های خاصی باید مراجعه کنید که تخصص درست کردن این گونه موارد را داشته باشند و البته تاج گل را به موقع به دست شما برسانند تا هم تازه‌تر بماند هم جایگاه بهتری در مراسم داشته باشد. فروشگاه گل و گیاهان طبیعی هانی گل زیباترین تاج گل‌های طبیعی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه و به درب خانه شما ارسال می‌کند، تا بتوانید به عزیزانتان از طریق دادن گل‌های زیبا حس همدردی و عشق را هدیه کنید. برای سفارش سریع‌تر از فروشگاه می‌توانید وب اپلیکیشن فروشگاه را نصب کرده و از آن استفاده کنید.

سخن پایانی

بیشتر مردم بدون توجه به معنای متن قرار داده شده بر روی تاج گل ترحیم و نماد گل‌های آن فقط یک تاج سفارش می‌دهند تا به خانواده داغدار تقدیم کنند. اما توصیه ما به شما این است که به دنبال زیباترین متن‌ها و گل‌هایی با نمادهای عمیق را انتخاب کنید تا زحمات شما به دل افراد بنشیند و تسکینی بر خاطر غم دیده‌شان باشد. فروشگاه گل و گیاهان طبیعی هانی عرضه کننده زیباترین گل‌های طبیعی و مصنوعی است. شما عزیزان می‌توانید جهت سفارش گل‌های مد نظر خود با شماره‌های درج شده تماس بگیرید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.