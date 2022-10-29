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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حریق در کارخانه پنبه آشخانه/ علت حادثه در دست بررسی است

حریق در کارخانه پنبه آشخانه/ علت حادثه در دست بررسی است

بجنورد- فرماندار شهرستان مانه و سملقان گفت: آتش‌سوزی کارخانه پنبه شهر آشخانه در حال اطفا بوده و علت حادثه در حال پیگیری است.

جواد بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی کارخانه پنبه شهر آشخانه اظهار داشت: آتش با حضور نیروهای آتش‌نشانی کنترل و در حال اطفا است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان تصریح کرد: علت قطعی این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و در مرحله بررسی قرار داریم.

وی در ادامه افزود: آتش‌سوزی کارخانه پنبه شهر آشخانه تلفات جانی نداشته است.

بهادری خاطر نشان کرد: یکی از سوله‌های این کارخانه پنبه دچار خسارت شدید شده است.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان بیان کرد: گروه‌های آتش‌نشانی از شهرهای بجنورد، شهرآوا، پیش‌قلعه به کمک نیروهای آتش‌نشانی شهر آشخانه در حال اطفا این حریق هستند.

وی گفت: آتش با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی کنترل شده است و به زودی به صورت کامل اطفا می‌شود.

کد مطلب 5619412

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