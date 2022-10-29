حریق در کارخانه پنبه آشخانه/ علت حادثه در دست بررسی است

جواد بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتشسوزی کارخانه پنبه شهر آشخانه اظهار داشت: آتش با حضور نیروهای آتشنشانی کنترل و در حال اطفا است.
فرماندار شهرستان مانه و سملقان تصریح کرد: علت قطعی این آتشسوزی هنوز مشخص نیست و در مرحله بررسی قرار داریم.
وی در ادامه افزود: آتشسوزی کارخانه پنبه شهر آشخانه تلفات جانی نداشته است.
بهادری خاطر نشان کرد: یکی از سولههای این کارخانه پنبه دچار خسارت شدید شده است.
فرماندار شهرستان مانه و سملقان بیان کرد: گروههای آتشنشانی از شهرهای بجنورد، شهرآوا، پیشقلعه به کمک نیروهای آتشنشانی شهر آشخانه در حال اطفا این حریق هستند.
وی گفت: آتش با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی کنترل شده است و به زودی به صورت کامل اطفا میشود.
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