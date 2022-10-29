برخورد قاطع با عاملان داخلی و خارجی جنایات اخیر صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشم نیازی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری در پیامی جنایات اخیر عوامل داعش در حرم مطهر احمدبن موسی (ع) را محکوم کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل عمران /١۶٩)

بار دیگر دست دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان از آستین عمال فریب خورده و جاهل آن‌ها بیرون آمد و ده‌ها نفر از زائران بی گناه حرم مطهر حضرت احمدبن موسی کاظم شاهچراغ علیه السلام را در هنگام اقامه نماز و زیارت و راز و نیاز با خدا، شهید و مجروح کرد و حرمت حریم مطهر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله را هتک و دل همه ما را اندوهگین نمودند.

دنباله‌های این فریب خوردگان و جانیانِ سنگدل در آشوب‌های اخیر هم چهار نفر از حافظان امنیت و اهالی لرستان را در نقاط مختلف کشور به طور ناجوانمردانه‌ای به شهادت رساندند.

بدون شک عذاب الهی و آتش غضب خداوند جبار دامن آن‌ها را در دنیا و آخرت خواهد گرفت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و ملت داغدار ایران و لرستان و به خصوص به بازماندگان شهدای مذکور و آرزوی سلامتی و عافیت برای مجروحان از مسئولان ذیربط خواهان برخورد قاطع با عاملان داخلی و خارجی و صحنه گردانان جنایات اخیر می‌باشم.