به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۵۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بهبودی شدند و مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد عنوان کرد: طرح مبارزه با خرده فروشان و هنجارشکنان با تمام توان استمرار خواهد داشت و از شهروندان خواست، هر گونه مورد مشکوک و یا اطلاع از فعالیت خرده فروشان مخدر را به ۱۱۰ اطلاع دهند.