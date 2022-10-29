  1. استانها
  2. لرستان
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

در گفت و گو با رسانه‌ها مطرح شد؛

جمع‌آوری ۵۸ معتاد متجاهر در خرم‌آباد

جمع‌آوری ۵۸ معتاد متجاهر در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از جمع آوری ۵۸ معتاد متجاهر در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۵۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بهبودی شدند و مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد عنوان کرد: طرح مبارزه با خرده فروشان و هنجارشکنان با تمام توان استمرار خواهد داشت و از شهروندان خواست، هر گونه مورد مشکوک و یا اطلاع از فعالیت خرده فروشان مخدر را به ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5619441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها