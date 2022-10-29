محمدرضا افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم اعزامی شطرنج ایران در مسابقات رده های سنی آسیا گفت: با ۱۳ بازیکن در ۱۲ رده سنی این رقابت ها که به میزبانی بالی اندونزی برگزار شد، شرکت داشتیم. در رده سنی زیر ۱۴ سال پسران نماینده نداشتیم و در یک رده سنی هم دو نماینده معرفی کرده بودیم.

وی با بیان اینکه ۴۵۶ شطرنجباز از ۲۰ کشور در این رقابت ها شرکت داشتند، خاطرنشان کرد: تیم هایی مانند ویتنام و هند با ۹۰ و ۴۵ بازیکن راهی مسابقات کرده بودند در حالیکه تیمی مانند ایران به خاطر خیلی از مشکلات که مسائل مالی عمده آن به حساب می آید تیم کوچک و جمع جوری در مسابقات داشت. با این شرایط کسب عنوان تیمی خیلی سخت بود اما خوشبختانه توانستیم در بخش استاندارد روی سکوی تیمی قرار بگیریم.

سرمربی تیم شطرنج رده های سنی با اشاره به عمکلرد این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا که با کسب ۱۰ مدال همراه بود، ادامه داد: رقابت ها در سه بخش مختلف برگزار شد که هر یک رده بندی جدا داشت. در بخش سریع نمایندگان کشورمان خوش درخشیدند و موفق به کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز شدند. در برق آسا هم دو مدال نقره به ایران رسید. در بخش اصلی و استاندارد رقابت ها هم صاحب یک مدال طلا، نقره و برنز انفرادی شدیم. همچنین در این بخش روی سکوی سوم قرار گرفتیم.

افشاری در مورد سطح رقابت ها گفت: استرالیا در مسابقات جهانی شرکت نداشت اما به خاطر کوتاهی مسافت تا اندونزی در این رقابت ها حضور داشت. به غیر از این تیم و اندونزی که به عنوان میزبان تیم کاملی راهی مسابقات کرده بود،ه تیم هایی مانند ویتنام، مغولستان و هند ترکیب کامل و اصلی خود را معرفی کرده بودند. بنابراین سطح مسابقات خیلی بالا بود طوریکه رقابت ها فراتر از قاره و در حد جهانی پیگیری می شد.

وی با ابراز رضایت از نتیجه به دست آمده در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: با توجه به مجموعه شرایط که شرایط کمی و کیفی اعزام تیم و دیگر تیم های شرکت کننده را شامل می شود نتایج به دست آمده کامل قابل قبول است به خصوص که در رده سنی زیر ۸ سال دختران با قهرمانی به دست آمده صاحب سهمیه جهانی هم شدیم.

سرمربی تیم اعزامی ایران به مسابقات شطرنج رده های سنی آسیا تصریح کرد: تا قبل از این رقابت ها اردوها به صورت منظم و متوالی پیگیری می شد. فعلا زمان مسابقات جهانی و در کل دیگر رویدادهای مصوب برای اعزام مشخص نیست. بعد از نهایی شدن برنامه ها، دور جدید تمرینات آغاز می شود.