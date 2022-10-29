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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

معاون استاندار یزد:

پروژه سوریه سازی ایران شکست خورده است

پروژه سوریه سازی ایران شکست خورده است

یزد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: دشمن در صدد تبدیل ایران به سوریه ای دیگر است اما این پروژه با وجود شیرزنان و شیرمردان غیور ایرانی، شکست خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عزیزی، صبح شنبه در نشست تبیینی در جمع فرهنگیان یزد اظهار داشت: دشمن در اتفاقات اخیر به دنبال سوریه سازی در کشور ماست اما غافل از این است که اینجا ایران است و شیر مردان و شیر زنان این مرز و بوم و فرزندان ملت در نیروهای انتظامی و امنیتی پای این کشور ایستاده اند و اجازه نخواهند داد چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد.

وی افزود: از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی شاهد حوادث متعدد از جمله اتفاقات کردستان، جنگ تحمیلی، ترور شخصیت‌ها و… بوده ایم و پس از دهه ۶۰ هم هر ۱۰ سال یکبار با فتنه‌های مختلف روبرو بوده ایم.

عزیزی بیان کرد: فتنه‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، فتنه ۱۳۸۲ در یزد، فتنه ۱۳۸۸ به بهانه تقلب در انتخابات، فتنه «نه به گرسنگی» در سال ۱۳۹۶ و فتنه بنزین در سال ۱۳۹۸ که نتیجه بی تدبیری مسئولان وقت بود فتنه‌هایی هستند که در سال‌های گذشته کشور را تحت تأثیر خود قرار دادند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد عنوان کرد: فتنه اخیر که نسبت به فتنه‌های گذشته با کاهش ۶ ساله زمان اتفاق افتاد به دلیل رها کردن نوجوانان و جوانان ما در فضای مجازی به ویژه در دوسال کرونایی بود چرا که در این مدت والدین فرزندان را با فضای مجازی تنها گذاشتند و این موضوع دو علت داشت اول عدم آگاهی و شناخت برخی از والدین نسبت به این فضا و دوم عدم نظارت بر حضور فرزندان در آن بود و این یعنی سپردن نوجوانان و جوانان ما به دشمن آن هم گرگ‌هایی که به دنبال هجمه قرار دادن تمامیت دین و حیثیت ما هستند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای راه اندازی درگیری‌های مسلحانه در حوادث اخیر ابراز داشت: در برخی شهرها شاهد هدف قرار گرفتن مردم توسط اراذل و اوباش توسط اسلحه گرم بودیم که الحمدالله در استان یزد با تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی، بسیج و امنیتی نه تنها شاهد چنین اتفاقی نبودیم بلکه از اموال مردم هم به خوبی مواظبت شد و حتی یک شیشه مغازه یا اتومبیل مردم شکسته نشد.

وی، عدم وجود نیروی کافی، ناتوانی در جذب مردم و جدا شدن صف مردم از صف اغتشاشگران، عدم توانایی در ایجاد شکاف بین نیروهای نظامی را بخشی از علل ناتوانی دشمن در اتفاقات اخیر دانست و ادامه داد: در اتفاقات اخیر دشمن تلاش کرد اغتشاشات را به سطح دانشگاه‌ها و مدارس بکشاند و این موضوع نشان دهنده اهمیت این دو سنگر و وظیفه سنگین معلمان و اساتید دانشگاه است.

عزیزی تاکید کرد: علیرغم اینکه مدارس کارگاه‌های انسان سازی هستند اما در گذشته از این حوزه غفلت شده و با توجه به اینکه مدیران آینده از اینجا تربیت می‌شوند و دشمن هم با درک این موضوع با تمام توان به میدان آمده باید توجه ویژه ای به این حوزه معطوف شود.

کد مطلب 5619474

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