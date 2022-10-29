تدارک ۲ کشتی برای جابجایی مسافران به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد درباره آماده سازی بنادر هرمزگان و شناورها برای جابه جابی تماشاگران و مسافران جام‌جهانی به قطر اظهار داشت: علاوه بر شناورهای تندرو، دو کشتی با ظرفیت پذیرش بیش از ١٠٠٠ مسافر آماده راه اندازی خط دریایی مسافری بندر کیش- بندر حمد و بندر بوشهر- بندر حمد در قطر هستند.

وی با اشاره به توافقات با قطر برای خطوط دریایی از بنادر ایران ادامه داد: با توافقات انجام شده اقداماتی برای کاهش هزینه‌های سفر دریایی انجام داده‌ایم و قطری‌ها تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفتند از جمله اعمال تخفیفات بندری که منجر به کاهش هزینه‌های سفر دریایی می‌شود. همچنین در ایران هم تخفیفات ٩٠ درصدی بندری اعمال می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان اینکه با مصوبه هیأت وزیران هزینه سوخت شناورهای مسافری را کاهش دادیم، گفت: سهمیه سوخت شناورهای مسافری به تصویب هیأت وزیران رسیده و این دستورالعمل آماده اجرا است. بر اساس مصوبه هیأت وزیران از این پس سوخت شناورهای مسافری به صورت ٨٠ درصد یارانه‌ای و ٢٠ درصد بانکرینگ تأمین می‌شود و ساز و کار اجرای این مصوبه آماده است. این اقدام در کاهش هزینه‌های شناورها بسیار مؤثر بوده و امیدواریم شرکت نفت هر چه زودتر اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

عباس‌نژاد درباره تأمین ناوگان مسافری دریایی برای ایام جام‌جهانی افزود: چک و بررسی دو فروند کشتی بزرگ با ظرفیت بیش از ١٠٠٠ مسافر انجام شده و همچنین در کنار آن شناورهای تندرو با ظرفیت ٢۵٠ مسافر فعال هستند که در حال حاضر این تندرو ها در خط دریایی ایران - امارات مشغول به کارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: دو فروند کشتی با ظرفیت بالای ١٠٠٠ نفر از دو سال گذشته وارد ایران شدند اما به دلیل مسائل مرتبط با سوخت و شرایط کرونا فعال نبودند و در حال حاضر برای جابه جایی مسافران از نظر فنی آماده به کار هستند و بازرسی‌های فنی این کشتی‌ها انجام شده‌است.

وی با بیان اینکه تمام هماهنگی‌ها بین دولت ایران و قطر برای برقراری خطوط دریایی مسافری از بنادر کیش و بوشهر به بندر حمد در قطر انجام شده‌است، تاکید کرد: موضوع مهم این است که برای فعال سازی این خطوط در ایام جام جهانی، لجستیک داخلی قطر تا چه حد امکان جابه جایی مسافران از بندر حمد تا دوحه را داشته باشد. به هر حال از لحاظ آمادگی‌های بندری و ناوگان ما شرایط برقراری این سفرهای دریایی را داریم. تمام اقدامات برای راه‌اندازی این خطوط بین دو طرف ایران و قطر انجام شده اما در حال حاضر مشخص نیست این خط دریایی در بازه زمانی جام‌جهانی شروع به کار کند.

عباس‌نژاد گفت: هر لحظه آماده برقراری خط دریایی بین بندر حمد در قطر هستیم اما مشخص نیست برای بازی جام‌جهانی این خط فعال شود.

وی درباره قیمت بلیت خط دریایی بندر کیش- بندر حمد اظهار داشت: قیمت بلیت هنوز نهایی نشده چراکه قیمت‌های تعیین شده با تخفیفات بندری که قطر برای شناورهای ایرانی در نظر گرفت، تغییر کرد و با همکاری دفاتر مسافرتی و آژانس‌ها در حال تعیین قیمت نهایی بلیت خط دریایی تا قطر هستیم.