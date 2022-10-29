«مرگ خاموش» به تدوین رسید/ روایت شرایط نامناسب اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «مرگ خاموش» به نویسندگی و کارگردانی میلاد ابراهیمی و تهیه کنندگی محمد پرورده به پایان و این فیلم به مرحله تدوین رسید.

فیلم کوتاه «مرگ خاموش» به عنوان یک اثر رئال و اجتماعی سعی کرده با عبور از نگاه سطحی به برخی معضلات اجتماعی، راوی و تصویرگر قصه خود باشد.

فیلم کوتاه «مرگ خاموش» درباره داستان پدری است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مجبور به انجام کارهایی می‌شود و در برابر ایستادگی همسرش، فرزندانش دست به انجام کاری می‌زنند.

مهدی امینی خواه، مهناز صاحبی و بیتا رویگری بازیگران این فیلم هستند.