هیچ یک از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بازداشت نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی اظهار کرد: به هیچ عنوان ورود نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه و یا دانشکده‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و همچنین ضرب و شتم نداشته‌ایم.

به گفته وی، تعداد محدودی از دانشجویان که خارج از چارچوب مقررات دانشگاه اقداماتی را انجام داده بودند خودشان به همراه والدین شأن فراخوانده شدند و با انعکاس به خانواده‌ها از آنها خواسته شد که در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه رفتار کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد که اگر دانشجویان رفتارهای هنجار شکن را در محیط‌های آموزشی و دانشجویی داشته باشند و یا تکرار کنند، برابر آئین نامه‌های انضباطی دانشجویان با آنها برخورد خواهد شد.

فرشیدی همچنین گفت: تاکید می‌کنم در حال حاضر هیچیک از دانشجویان این دانشگاه در بازداشت به سر نمی‌برند.