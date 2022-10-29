واژگونی منجر به آتش سوزی مرگبار سواری لسکوس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید صالح پور با اشاره به حادثه واژگونی منجر به آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری لکسوس، بیان داشت: این حادثه در مسیر بلوار درون شهری گفتگوی تمدن‌ها شهرستان بندرعباس به سامانه ۱۱۰ اعلام و بی‌درنگ مأموران به محل حادثه اعزام شدند.

وی عنوان کرد: یک دستگاه خودرو سواری لکسوس با راننده و سه سرنشین به هنگام حرکت و به دلایل نامشخص تعادل خود را از دست داده و در محل واژگون شده که بلافاصله منجر به آتش سوزی شدید خودرو شده بود.

سرهنگ صالح پور ادامه داد: آتش‌نشانان با کمک مأموران وارد عملیات نجات افراد گرفتار در داخل خودرو شدند که متأسّفانه بر اثر این سانحه راننده مرد خودرو به همراه دو سرنشین که یک نفر مرد و یک نفر زن بودند به علت شدت سوختگی در دم جان باختند و یک سرنشین دیگر خانم خودرو نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان اظهار کرد: علت این حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور بندرعباس قرار دارد.