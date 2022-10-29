«رویای نیمه شب» برای صد و دهمین بار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رؤیای نیمه شب» نوشته مظفر سالاری به‌تازگی برای صد و دهمین بار توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده است. این کتاب رمانی عاشقانه با مضمونی دینی است و روایتی است از دلدادگی دختری شیعه به پسری سنی‌مذهب که در حاشیه ماجرای یک تشرف روایت شده است.

تشرف به محضر امام عصر (عج) موضوعی است که این رمان را از دیگر عاشقانه‌های موجود متمایز کرده و خواننده را در موقعیتی متفاوت از رمان‌های عاشقانه قرار داده است.

این رمان از دل روایت یک تشرف یک خطی خلق شده است. «رؤیای نیمه شب» راوی تشرف ابوراجح حمامی است که نویسنده تلاش کرده با دراماتیزه کردن این روایت آن را در دسترس عموم قرار دهد.

شخصیت‌محوری داستان پسری به نام هاشم است که پدر بزرگ او کفالت وی را برعهده دارد. ابونعیم زرگر، تاجر بزرگ جواهرات در حله و سنی‌مذهب است. ابوراجح حمامی دوست پدربزرگ هاشم است که دختری به نام ریحانه دارد که از شیعیان مخلص و دانای اهل‌بیت (ع) است. در این رمان شاهدیم که در هاشم علاقه‌ای به ریحانه ایجاد می‌شود و این موضوع پیش برنده داستان است.

او می‌داند به خاطر شکافی که مذهب بین او و معشوقه‌اش به وجود آورده است، هرگز امکان رسیدن به ریحانه برایش وجود ندارد و از دو طرف با مخالفت مواجه می‌شود، به همین خاطر جرأت ابراز عشق خود را ندارد. ماجراهای عاشقانه میان دو جوان که به تحول زندگی هاشم منجر می‌شود، بستر اصلی داستان را تشکیل می‌دهد.

چاپ صدودهم این‌کتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۵ هزار تومان عرضه شده است.